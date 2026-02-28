Начало матча РПЛ в Махачкале сдвинули из-за непогоды

1772299524

вчера, 20:25

Стартовый свисток встречи 19-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» перенесли на полчаса из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба дагестанского клуба.

Игра должна была начаться в 19:30 мск на «Анжи-Арене» в Каспийске, но стартовала в 20:00 мск.

После 18 туров «Динамо» с 15 очками занимает 14-е место, «Рубин» с 23 баллами идёт на 7-й строчке турнирной таблицы.