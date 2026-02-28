Top.Mail.Ru
Начало матча РПЛ в Махачкале сдвинули из-за непогоды

вчера, 20:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Стартовый свисток встречи 19-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» перенесли на полчаса из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба дагестанского клуба.

Игра должна была начаться в 19:30 мск на «Анжи-Арене» в Каспийске, но стартовала в 20:00 мск.

После 18 туров «Динамо» с 15 очками занимает 14-е место, «Рубин» с 23 баллами идёт на 7-й строчке турнирной таблицы.

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Динамо
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Приветствую Саркис! Прими мои поздравления с Победой в группе без призов! Ты победил честно с одного аккаунта!
particular
particular
вчера в 21:47
Ах, этот неожиданный февраль с непогодой... Летом-то не́когда играть...
У некоторых, до сих пор, еврокубки перед глазами мерещатся...
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:45
Надо было перенести в ХМАО, здесь как раз футбольная погода.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 21:16
Нужно было сдвигать не на пол часа,а до климатической весны 😉
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:39
Добрый вечер. Группу без призов выбрало 14 человек, для того чтобы она была нужно 20 участников или больше.
