Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Матч россиянок и Танзании в ОАЭ начался вовремя несмотря на атаку Абу-Даби

вчера, 20:08

Товарищеский матч женских сборных России и Танзании стартовал в запланированное время (20:00 мск) на стадионе в Шардже (ОАЭ).

Ранее сообщалось о начале военной операции США и Израиля против Ирана: под удары попали Тегеран и другие крупные города. Белый дом обосновал атаку ракетно-ядерной угрозой со стороны Ирана. КСИР объявил о масштабном ответе, зафиксированы запуски ракет и дронов, сирены воздушной тревоги сработали в районе Тель-Авива. По данным Mehr, пострадали базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают воздушное пространство, авиакомпании отменяют рейсы.

Игра проходит в рамках Pink Ladies Cup, где россиянки также встретятся с Ганой (3 марта) и Гонконгом (6 марта).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Адвокат назвал возможное наказание для Агапова
25 февраля
«Уфа» отреагировала на информацию об инциденте с участием Агапова
25 февраля
Свищев о ситуации в Мексике: «ФИФА нужно пристально наблюдать за событиями»
23 февраля
«Боруссия» опоздала на матч Лиги чемпионов против «Аталанты»
17 февраля
Семь фанатов ПАОКа погибли в аварии по пути на матч против «Лиона»
28 января
Самолет с игроками «Брюгге» вылетел из Астаны с 5-часовой задержкой
21 января
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 