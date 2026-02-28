Матч россиянок и Танзании в ОАЭ начался вовремя несмотря на атаку Абу-Даби

1772298539

вчера, 20:08

Товарищеский матч женских сборных России и Танзании стартовал в запланированное время (20:00 мск) на стадионе в Шардже ( ОАЭ ).

Ранее сообщалось о начале военной операции США и Израиля против Ирана: под удары попали Тегеран и другие крупные города. Белый дом обосновал атаку ракетно-ядерной угрозой со стороны Ирана. КСИР объявил о масштабном ответе, зафиксированы запуски ракет и дронов, сирены воздушной тревоги сработали в районе Тель-Авива. По данным Mehr, пострадали базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают воздушное пространство, авиакомпании отменяют рейсы.

Игра проходит в рамках Pink Ladies Cup, где россиянки также встретятся с Ганой (3 марта) и Гонконгом (6 марта).