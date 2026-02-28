Top.Mail.Ru
Арбитры VAR получили дополнительные полномочия

сегодня, 18:43

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) расширил полномочия системы видеопомощи арбитрам (VAR) по итогам ежегодного общего собрания организации, сообщила пресс-служба совета.

Теперь VAR сможет пересматривать эпизоды, связанные со второй жёлтой карточкой для игрока, а также решения о назначении угловых ударов. Обновлённые правила вступят в силу с 1 июня.

В IFAB также заявили о намерении жёстче бороться с футболистами, которые, прикрывая рот рукой, оскорбляют соперников во время матча. Поводом стал недавний случай с дисквалификацией аргентинца Джанлуки Престианни из «Бенфики» за дискриминационное поведение в игре Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Первым крупным турниром, где будет применён обновлённый регламент VAR, станет чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, который пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Источник: itar-tass.com
Vilar
Vilar
сегодня в 20:53
Осталось ещё судье-ВАРвару дать микрофон и разрешить останавливать игру, и во всеуслышание говорить т.н. судье в поле, что делать. Ведь боковых с флажками практически обнулили, теперь очередь за "главным".
Nenash
Nenash ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:25
Именно активная работа губ кое-кому помогает изучить испанский даже у флажка.. 🤌 🤭 💋
particular
particular
сегодня в 20:14
Футбол неуклонно усложняется, ограничивается и покрывается серостью...
А игра, кураж и зрелищность уходят куда-то за линии VAR и заглушаются остервенелыми свистками всемогущих арбитров...
Futurista
Futurista ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 20:03, ред.
Испанцы например не могут говорить сквозь зубы)...испанский язык требует очень активной работы губ и языка...чтобы произнести чистые испанские гласные (A, E, I, O, U), нужно широко открывать рот....если пытаться цедить слова сквозь зубы, звуки просто смешаются в невнятную кашу...и так наверное не только испанцы...
DXTK
DXTK
сегодня в 20:02
Вот решит игрок зевнуть и прикроет рот рукой как положено.....а подумают что он кого-то оскорбляет прикрывая рот рукой.......
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:30
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 19:18
    шанс чревовещателей дразнить винисиуса
    и фифа с уефа.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 19:18
    А почему только 2 желтой? Если первая карточка левая, а вторая заслуженная, то это ничего не меняет практически.
    Nenash
    Nenash
    сегодня в 19:16
    Можно и не прикрывать рот.. Можно говорить что-то сквозь зубы.. 😬🙊 🤣
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 19:06
    Да куда уж больше полномочий ? )))
