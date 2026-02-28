Арбитры VAR получили дополнительные полномочия

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) расширил полномочия системы видеопомощи арбитрам (VAR) по итогам ежегодного общего собрания организации, сообщила пресс-служба совета.
Теперь VAR сможет пересматривать эпизоды, связанные со второй жёлтой карточкой для игрока, а также решения о назначении угловых ударов. Обновлённые правила вступят в силу с 1 июня.
В IFAB также заявили о намерении жёстче бороться с футболистами, которые, прикрывая рот рукой, оскорбляют соперников во время матча. Поводом стал недавний случай с дисквалификацией аргентинца Джанлуки Престианни из «Бенфики» за дискриминационное поведение в игре Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Первым крупным турниром, где будет применён обновлённый регламент VAR, станет чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, который пройдёт с 11 июня по 19 июля.
А игра, кураж и зрелищность уходят куда-то за линии VAR и заглушаются остервенелыми свистками всемогущих арбитров...
и фифа с уефа.
