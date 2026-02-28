Арбитры VAR получили дополнительные полномочия

1772293407

сегодня, 18:43

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) расширил полномочия системы видеопомощи арбитрам ( VAR ) по итогам ежегодного общего собрания организации, сообщила пресс-служба совета.

Теперь VAR сможет пересматривать эпизоды, связанные со второй жёлтой карточкой для игрока, а также решения о назначении угловых ударов. Обновлённые правила вступят в силу с 1 июня.

В IFAB также заявили о намерении жёстче бороться с футболистами, которые, прикрывая рот рукой, оскорбляют соперников во время матча. Поводом стал недавний случай с дисквалификацией аргентинца Джанлуки Престианни из «Бенфики» за дискриминационное поведение в игре Лиги чемпионов против мадридского «Реала».