В Иране не исключили снятия команды с ЧМ-2026

вчера, 22:47

Сборная Ирана, вероятно, не сможет принять участие в грядущем летнем мировом футбольном первенстве, которое пройдет на территории США, Канады и Мексики. Такое заявление сделал глава Иранской футбольной федерации Мехди Тадж, его слова цитирует издание Marca.

«Учитывая последние события и акт агрессии со стороны Соединенных Штатов, крайне маловероятно, что мы сможем принять участие в чемпионате мира. Однако окончательное решение остается за спортивными руководителями», — подчеркнул Тадж.

Сегодня, 28 февраля, Соединенные Штаты Америки и Израиль развернули военные действия в отношении Ирана. Нанесены удары по ключевым иранским городам, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили свои действия предотвращением получения Исламской Республикой ядерного оружия и устранением ракетной опасности. По сообщениям СМИ, Иран предпринял ответные ракетные пуски. В районе Тель-Авива прозвучали сирены воздушной тревоги. Агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник, сообщило об эвакуации американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Иран и Израиль временно закрыли свое воздушное пространство, в связи с чем авиасообщение в регионе было приостановлено.

Источник: itar-tass.com
