В Иране не исключили снятия команды с ЧМ-2026

вчера, 22:47

Сборная Ирана, вероятно, не сможет принять участие в грядущем летнем мировом футбольном первенстве, которое пройдет на территории США , Канады и Мексики. Такое заявление сделал глава Иранской футбольной федерации Мехди Тадж, его слова цитирует издание Marca.

«Учитывая последние события и акт агрессии со стороны Соединенных Штатов, крайне маловероятно, что мы сможем принять участие в чемпионате мира. Однако окончательное решение остается за спортивными руководителями», — подчеркнул Тадж.