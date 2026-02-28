Top.Mail.Ru
Лебедев о Стрельцове: «Иногда позволял себе угощать ребят сигаретами»

сегодня, 14:58

Хоккеист Юрий Лебедев, шестикратный чемпион мира, поделился воспоминаниями о легендарном футболисте Эдуарде Стрельцове, который выиграл Олимпийские игры, чемпионат и Кубок СССР.

Лебедев играл за дубль футбольного клуба «Торпедо».

«Широкий мастер. Иногда он себе позволял в автобусе угощать ребят сигаретами, которые привозил из-за границы, — рассказал Лебедев. — Когда я учился уже в Институте физкультуры в Малаховке, мы вместе ездили туда с Казанского вокзала на электричке».

Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:14, ред.
...вот опять в голове игра с Кайратом в Лужниках ,мне 10 , пас
Стрельца пяткой, Отец живой......детская сказка счастливого пацана!!! Я так хотел в ФШМ попасть-мячи им подавать!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:10
Приветище, Санек!!!
Стрелец- красава!!!!!!! Миша Гершкович считает Стрельцова своим Крестным на футбольном поле. А В.Филатов- чемпион СССР-1976(осень), рассказывал, что Стрелец мог накупить водки на всю братву за свои кровные и угостить!!!
Вот, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ был!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:03
...Бью челом! .....А как тонко описано угощения ребят табачком заморским, это говорит насколько Стрелец был близок
к народу! По Малаховке, там мама покупала сапоги на барахолке!
Мои предки с Коломны с Казанского! А тройка была мощь,у меня
больше на слуху Лебедев-Бодунов-Капустин...!!!
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 15:42
Приветствую, Володя!!!
Анисина в ЦСКА призвали, а Бодунов остался.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:40
Помню хорошо их игру...Анисин-Лебедев-Бодунов...Великолепная тройка, но потом ее вроде растащили...
Capral
Capral
сегодня в 15:34
Лебедева помню по его играм за Крылышки- роскошный был игрок, а тройка Лебедев-Анисин-Бодунов, вообще рвала всех!!! Ну и конечно, под руководством Б.П.Кулагина- это была необыкновенная команда!!! А сам Лебедев был технарь, а как в пас играл, как тонко чувствовал игру... Самобытный, творческий хоккеист. Чемпионство Крыльев до сих пор помню!!! Эта команда не была похожа ни на одну другую команду СССР.........................................
Признаюсь, тайно симпатизировал Крыльям, и Лебедеву- в частности.
Гость
