Лебедев о Стрельцове: «Иногда позволял себе угощать ребят сигаретами»

1772279896

сегодня, 14:58

Хоккеист Юрий Лебедев, шестикратный чемпион мира, поделился воспоминаниями о легендарном футболисте , который выиграл Олимпийские игры, чемпионат и Кубок СССР .

Лебедев играл за дубль футбольного клуба «Торпедо».

«Широкий мастер. Иногда он себе позволял в автобусе угощать ребят сигаретами, которые привозил из-за границы, — рассказал Лебедев. — Когда я учился уже в Институте физкультуры в Малаховке, мы вместе ездили туда с Казанского вокзала на электричке».