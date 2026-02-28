Лебедев о Стрельцове: «Иногда позволял себе угощать ребят сигаретами»

Хоккеист Юрий Лебедев, шестикратный чемпион мира, поделился воспоминаниями о легендарном футболисте Эдуарде Стрельцове, который выиграл Олимпийские игры, чемпионат и Кубок СССР.
Лебедев играл за дубль футбольного клуба «Торпедо».
«Широкий мастер. Иногда он себе позволял в автобусе угощать ребят сигаретами, которые привозил из-за границы, — рассказал Лебедев. — Когда я учился уже в Институте физкультуры в Малаховке, мы вместе ездили туда с Казанского вокзала на электричке».
Стрельца пяткой, Отец живой......детская сказка счастливого пацана!!! Я так хотел в ФШМ попасть-мячи им подавать!
Стрелец- красава!!!!!!! Миша Гершкович считает Стрельцова своим Крестным на футбольном поле. А В.Филатов- чемпион СССР-1976(осень), рассказывал, что Стрелец мог накупить водки на всю братву за свои кровные и угостить!!!
Вот, ЧЕЛОВЕЧИЩЕ был!!!!!!!
к народу! По Малаховке, там мама покупала сапоги на барахолке!
Мои предки с Коломны с Казанского! А тройка была мощь,у меня
больше на слуху Лебедев-Бодунов-Капустин...!!!
Анисина в ЦСКА призвали, а Бодунов остался.
Признаюсь, тайно симпатизировал Крыльям, и Лебедеву- в частности.
