Алаев назвал дату, когда он надеется увидеть клубы РПЛ в еврокубках

Глава Российской премьер-лиги ( РПЛ ) рассчитывает, что в следующем сезоне российские клубы снова будут играть в еврокубках.

Повлияет ли ситуация между США , Израилем и Ираном на возвращение российских клубов и сборных? Я не знаю, насколько это повысит шансы, но я надеюсь, что самое главное решение по несправедливому отстранению будет принято. Но видны двойные стандарты, никто по-другому не скажет. Я не нахожусь в переговорах по восстановлению или каких-то иных, поэтому я смотрю на это со стороны как достаточно опытный спортивный функционер. И я надеюсь очень, что российские клубы вернутся в еврокубки в следующем сезоне. Также надеюсь, что сборная России вернется в официальные соревнования и примет участие в отборе на чемпионат Европы 2028 года.