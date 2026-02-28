Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЛига чемпионов 2025/2026

Алаев назвал дату, когда он надеется увидеть клубы РПЛ в еврокубках

вчера, 19:49

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассчитывает, что в следующем сезоне российские клубы снова будут играть в еврокубках.

Повлияет ли ситуация между США, Израилем и Ираном на возвращение российских клубов и сборных? Я не знаю, насколько это повысит шансы, но я надеюсь, что самое главное решение по несправедливому отстранению будет принято. Но видны двойные стандарты, никто по-другому не скажет. Я не нахожусь в переговорах по восстановлению или каких-то иных, поэтому я смотрю на это со стороны как достаточно опытный спортивный функционер. И я надеюсь очень, что российские клубы вернутся в еврокубки в следующем сезоне. Также надеюсь, что сборная России вернется в официальные соревнования и примет участие в отборе на чемпионат Европы 2028 года.

Велика ли вероятность лишения США чемпионата мира в 2026 году? Меня судьба сборной США по любым видам спорта не интересует. Интересует судьба клубов и сборных России. А будут ли отстранены сборные США и Израиля — будем наблюдать.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноАпелляция «Бенфики» на отстранение Престианни отклонена
25 февраля
Официально«Челси» и «Вест Хэм» получили штрафы после драки в матче АПЛ
25 февраля
УЕФА отстранил Престианни от ответного матча с «Реалом»
23 февраля
Глава РПЛ сообщил об изменении отношения к отстранению российских команд
23 февраля
«Кристал Пэлас» оштрафован на £50 тысяч за баннер о владельце «Ноттингема»
21 февраля
Главный тренер «Севильи» Алмейда дисквалифицирован на семь матчей
18 февраля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 