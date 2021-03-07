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3 : 1
завершен
07 марта 2021, 22:45
воскресенье
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Инсинье Лоренцо
ассистент Зелински Петр
|1:0
|8’
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Осимхен Виктор
ассистент Зелински Петр
|2:0
|65’
|73’
|2:1
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Сориано Роберто
ассистент Ольсен Андреас
|Инсинье Лоренцо
|3:1
|76’
|Кулибали Калиду
|52’
|Мариу Руй
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хисай Эльсеид
|Гулям Фаузи
|22’
|Осимхен Виктор
|Мертенс Дрис
|53’
|58’
|Домингес Николас
|Поли Андреа
|65’
|Бэрроу Муса
|Сансоне Никола
|76’
|Медель Гари
|Мбайе Ибрахима
|76’
|Виньято Эмануэль
|Маттиас Сванберг
|76’
|Орсолини Риккардо
|Ольсен Андреас
|Мариу Руй
|Зелински Петр
|79’
|Элмас Эльхиф
|Инсинье Лоренцо
|79’
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|14
|Удары по воротам
|16
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|7
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|3
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|0
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