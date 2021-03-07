В 28 Скорупски Лукаш Голов пропущено: 3 Спасений: 4 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 29 Де Сильвестри Лоренцо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 23 Ларангейра Данило Ударов всего: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 74 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 15 Мбайе Ибрахима Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 76

З 5 Сумаоро Адама Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 32 Маттиас Сванберг Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 76

П 16 Поли Андреа Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 58

П 21 Сориано Роберто Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 11 Ольсен Андреас Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 76

Н 24 Паласио Родриго Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 10 Сансоне Никола Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 1 Да Коста Анжело

В 34 Равалья Федерико

З 77 Аннан Эбенсер

З 26 Антов Валентин

З 68 Хаилоти Омари

П 18 Бальдурсон Андри

П 8 Домингес Николас Ударов всего: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 32

П 17 Медель Гари Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 14

Н 99 Бэрроу Муса Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 25

Н 55 Виньято Эмануэль Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 14

Н 80 Джувара Муса