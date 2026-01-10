Капитан сборной Нигерии решил сам выплатить бонусы товарищам по команде

1768029245

сегодня, 10:14

Капитан сборной Нигерии решил выплатить партнерам по команде деньги, чтобы избежать бойкота четвертьфинала Кубка африканских наций.

Игрок «Бешикташа» намерен сделать это, если руководство не рассчитается с футболистами до четвертьфинала Кубка африканских наций с Алжиром, который пройдет 10 января.

Ранее нигерийцы грозили бойкотом из-за задержки выплаты премий за предыдущие матчи. Министр финансов Нигерии Дорис Узока‑Аните объяснила отсутствие выплат проблемой с «конвертацией средств в иностранную валюту».