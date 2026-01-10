Top.Mail.Ru
Капитан сборной Нигерии решил сам выплатить бонусы товарищам по команде

сегодня, 10:14
АлжирЛоготип футбольный клуб Алжир-:-Логотип футбольный клуб НигерияНигерия19:00 Не начался

Капитан сборной Нигерии Вилфрид Ндиди решил выплатить партнерам по команде деньги, чтобы избежать бойкота четвертьфинала Кубка африканских наций.

Игрок «Бешикташа» намерен сделать это, если руководство не рассчитается с футболистами до четвертьфинала Кубка африканских наций с Алжиром, который пройдет 10 января.

Ранее нигерийцы грозили бойкотом из-за задержки выплаты премий за предыдущие матчи. Министр финансов Нигерии Дорис Узока‑Аните объяснила отсутствие выплат проблемой с «конвертацией средств в иностранную валюту».

Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:35
А может тогда и федерация не нужна?
Vilar
Vilar
сегодня в 13:43, ред.
Богатенький буратино, у него с «конвертацией средств в иностранную валюту» всё в порядке.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:05
Ну всё Алжир держись - теперь всё зависит от щедрости Ндиди...)))
adekvat
adekvat
сегодня в 12:03
Осимхен мог бы товарищу помочь.
lotsman
lotsman ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 11:52
Игроки сборных Бенина или Мозамбика не стали бы обьявлять бойкот, они могли и потерпеть, а вот игроки Нигерии, которые и в Европе играют, и в жизни больше знают, запросто могут повыпендриваться.)
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:49
ну вообще-то смысл игры в футбол за сборную не деньги. посмотрите как в Бразилии по телевизору смотрят всей страной когда обьявляют состав сборной, там радуются, огорчаются, семьями с бабушками смотрят выступление тренера. там это честь и игроки сами бы доплатили за возможность выступить. так должно быть в любой сборной. с клубным футболом понятно что уже ничего не сделать, потерян смысл игры за эмблему и прочее, всех можно купить и продать. зарабатывают миллионы, не могли прожить прям без 5 тысяч долларов
shlomo
shlomo
сегодня в 11:32
Я бы понял если это были бы игроки сборной Бенина или Мозамбика но не Нигерии, большинство игроков которой играют в Европе
wmu6qddzd374
wmu6qddzd374
сегодня в 11:28
Я уж боялся, что этот кубок Африки будет без приколов..
Шуня771
Шуня771
сегодня в 11:12
За Бешикташ говорите играет...
Так, так...
А проживает по какому адресу...?)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:25
А я думал что он ещё в Англии всё играет
sd2xqehvzhd6
sd2xqehvzhd6
сегодня в 10:20
Благородный поступок, видно капитан переживает за результат
q7u4shkxt7km
q7u4shkxt7km
сегодня в 10:15
Как бы его там в Африке не выхлопали за такую демонстрацию щедрости на зависть бедным неграм
