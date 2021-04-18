|
1 : 0
завершен
18 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 240 - 425
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2
Средний возраст: 27.9 - 27.2
Средний рост: 185.9 - 184.6
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-4-1-2 - 4-4-2
Серия побед: 3 - 2
|
Малиновский Руслан
ассистент Иличич Йосип
|1:0
|87’
|72’
|де Лигт Матийс
|74’
|Бонуччи Леонардо
|Госенс Робин
|78’
|Малиновский Руслан
|79’
|Джимсити Берат
|82’
|90+3’
|Куадрадо Хуан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пашалич Марио
|Пессина Маттео
|46’
|58’
|Данило
|Кьеза Федерико
|Иличич Йосип
|Муриэль Луис
|68’
|68’
|Кулусевски Деян
|Дибала Пауло
|Малиновский Руслан
|Мехле Йоаким
|72’
|78’
|Рамос Артур
|МакКенни Уэстон
|
|14
|Удары по воротам
|11
|
|
|2
|Удары в створ
|1
|
|
|18
|Фолы
|16
|
|
|3
|Угловые
|8
|
|
|45%
|Владение мячом
|55%
|
|
|1
|Cэйвы
|1
|
|
|3
|Предупреждения
|3
|
А за Аталанту рад. Ей нужно в ЛЧ непременно попадать.
А за Аталанту рад. Ей нужно в ЛЧ непременно попадать.
Вот в нём и будет играть.
Вот в нём и будет играть.
Теперь и попадание в ЛЧ оказалось под угрозой!
Теперь и попадание в ЛЧ оказалось под угрозой!