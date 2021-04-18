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Аталанта - Ювентус
Милан - Дженоа
Лацио - Беневенто
Болонья - Специа
Торино - Рома
Наполи - Интер

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Ювентус

Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 1:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Аталанта
1 : 0
завершен
18 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 240 - 425
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2
Средний возраст: 27.9 - 27.2
Средний рост: 185.9 - 184.6
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-4-1-2 - 4-4-2
Серия побед: 3 - 2
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Ювентус
Италия. Серия А 2020/2021, 31 тур
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    46' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
     
    68' Муриэль Луис (9) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    72' Мехле Йоаким (3) уходит с поля, Малиновский Руслан (18) вышел на поле
     
    78' Госенс Робин (8)
     
    79' Малиновский Руслан (18)
     
    82' Джимсити Берат (19)
     
    87' (1:0) Малиновский Руслан (18) (Иличич Йосип (72))
     
    58' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Данило (13) вышел на поле
     
    68' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
     
    72' де Лигт Матийс (4)
     
    74' Бонуччи Леонардо (19)
     
    78' МакКенни Уэстон (14) уходит с поля, Рамос Артур (5) вышел на поле
     
    90+3' Куадрадо Хуан (16)
    Голы
    Малиновский Руслан
    ассистент Иличич Йосип     		1:0 87’
    Наказания
    72’ де Лигт Матийс
    74’ Бонуччи Леонардо
    Госенс Робин 78’
    Малиновский Руслан 79’
    Джимсити Берат 82’
    90+3’ Куадрадо Хуан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пашалич Марио Пессина Маттео 46’
    58’ Данило Кьеза Федерико
    Иличич Йосип Муриэль Луис 68’
    68’ Кулусевски Деян Дибала Пауло
    Малиновский Руслан Мехле Йоаким 72’
    78’ Рамос Артур МакКенни Уэстон
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 11
    		2 Удары в створ 1
    		18 Фолы 16
    		3 Угловые 8
    		45% Владение мячом 55%
    		1 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Палыч82
    Палыч82 ответ Camellot (раскрыть)
    19 апреля в 02:18
    Точно, спасибо за напоминание,)
    Camellot
    Camellot ответ Палыч82 (раскрыть)
    18 апреля в 22:40
    Зинченко забыл!
    Палыч82
    Палыч82 ответ Тео Джонс (раскрыть)
    18 апреля в 21:44
    Рад за Руслана, но он не Холланд и не Мбаппе, чтобы так восторгаться,) Крепкий футболист среднего мирового уровня, коим из СНГ кроме него только Головин, да Кварацхелия являются
    vastudio
    vastudio
    18 апреля в 20:29
    Ай,красавец,Малина! Старушка будет не в ТОП-4)))
    dzvinka
    dzvinka ответ Тео Джонс (раскрыть)
    18 апреля в 20:14
    что есть то есть, прожарочка отменная от Малиновского))) ахахаха
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    18 апреля в 20:11
    Снова после матчевое интервью Пирло ни о чем: Мы играли хорошо, но Аталанте повезло! Когда уже клуб избавится от этого ,,тренера недоучки’’?
    Муслим90
    Муслим90
    18 апреля в 19:24
    Ожидал что сезон будет трудным, но не думал что настолько. Скорей бы сезон уже закончился.
    112910415
    112910415
    18 апреля в 19:21
    закопали фактически
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    18 апреля в 19:10
    Пирло, собирай манатки и проваливай миланский казачок
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    18 апреля в 19:08
    красава!
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    18 апреля в 18:58
    Надеюсь у Пирло хватит мужества и духа подать сегодня же в отставку и чтобы мы о нем забыли навсегда! Немедленно вернуть Аллегри!! Немедленно! Он все разрулить и мы точно будем в тройке и ЛЧ! А уже на следующий год он все вернёт на свои места!
    Bom Bom
    Bom Bom
    18 апреля в 18:54
    Очень плохой результат, шансы остаться без ЛЧ уже не призрачные.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    18 апреля в 18:50
    Ну что, у Ювентуса появился реальный шанс остаться без еврокубков в следующем сезоне.
    А за Аталанту рад. Ей нужно в ЛЧ непременно попадать.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 апреля в 18:48
    Нет Роналду - нет голов! Все, Ювентусу можно прощаться с чемпионским титулом.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    18 апреля в 18:47
    Если Наполи обойдет, то Юве может остаться без ЛЧ.))
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    18 апреля в 18:42
    Малина показывает настоящий мастер класс всем игрокам из бывшего СНГ как нужно себя зарекомендовать сначала в европейском середняке, ну а потом класть на лопатки ювентийцев))
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    18 апреля в 18:41
    Князя разорвет ахахах, украинец похоронил его любимок ахахах бомба)
    chyastism
    chyastism ответ allemz (раскрыть)
    18 апреля в 18:32, ред.
    Я, кстати, за чтобы они Аллегри вернули. Это самый бестолковый тренер в истории Милана. Взяли марионетку, которая со всем была согласна и ни в чём не перечила. Выиграл скудетто только за счёт остатков от великой команды. А в Ювентусе на багаже Конте в два финала ЛЧ зашёл, как состав обновился (поскольку это Ювентус, то на это потребовалось года четыре, отсюда и два финала ЛЧ - прим.ред.), так ни игры не стало, ни результатов в Европе. А теперь вообще дорушили всё, что Конте создавал и возвращение Макса они не отличат от продолжения Пирло.
    allemz
    allemz ответ fabo91 (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 18:30, ред.
    Если бы ты был в стабильном плюсе, то сидел молча, преумножая, а не продавался бы на просторах инета ради рекламы)))
    allemz
    allemz ответ juvenale (раскрыть)
    18 апреля в 18:28
    Ахаха, во жизнь тебя помотала, ава зачетная!) Лучше петицию создай и разошли по сообществам))
    chyastism
    chyastism ответ allemz (раскрыть)
    18 апреля в 18:25
    Привет, друг! Не, я больше не охотник, на пенсию ушёл. Этот акк мне очень нравится. Безымянный, улыбчивый. Прямо ощущается его добрая энергетика и человеколюбие.
    Бубнин
    Бубнин
    18 апреля в 18:23
    Здесь даже выход Алексея не понадобился. Сами справились.
    allemz
    allemz ответ chyastism (раскрыть)
    18 апреля в 18:23
    Привет, дружище. Чего это ты этот акк откопал?) Новую охоту открыл?)
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ juvenale (раскрыть)
    18 апреля в 18:22
    Ну не знаю как насчёт 90 % а вот 5-6 человек нужно отправить на кислород! А главное вернуть Иакса!
    chyastism
    chyastism
    18 апреля в 18:21
    Друзья, ну что вы так о туринском клубе. Какая Лига Европы? Со следующего года УЕФА же новый турнир вводит, аналог Кубку Интертото, который на сегодняшний день является последним европейским трофеем великого коллектива.
    Вот в нём и будет играть.
    juvenale
    juvenale ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
    18 апреля в 18:09
    не с некоторыми,а с процентами 90)))но это нереально в виду кризиса
    Agamaga........
    Agamaga........
    18 апреля в 18:09
    Что есть нарцисс в составе, что его нет. Зачем его вообще брали? Купили себе б/у Бентли на содержание которого нужно тратить состояние и мучаются.
    Теперь и попадание в ЛЧ оказалось под угрозой!
    burlone
    burlone
    18 апреля в 18:09
    Не по игре, но бывает. Тем более бороться Ювентусу уже не за что. Только финал кубка остался, остальное потрачено.
    allemz
    allemz
    18 апреля в 18:07
    Такими темпами скоро в ЛЕ будут играть.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    18 апреля в 18:07
    Доигрались уже до ручки! 9 лет выигрывали серию А , а сейчас боремся за 4 место?! Это вообще нормально? Это все эти два тупорылых директора Недвед и Паратичи! Выжили Макса , заменили его курильщиком Сарри, а сейчас и вовсе назначили физрука да ещё и младших классов! Видите ли им результаты больше не нужны , а нужен красивый атакующий футбол! Ну и где он этот футбол? Так вот если и был атакующий футбол, так это при МАКСе! Мы всегда больше всех забивали и меньше всех пропускали! Экспериментаторы! Куда смотрит Аньели?! Всю эту троицу надо гнать в три шеи : паратичи, недвед, Пирло!
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