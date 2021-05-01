В 99 Доннарумма Джанлуиджи Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 96

З 5 Далот Диогу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 96

З 13 Романьоли Алессио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 96

З 23 Томори Фикайо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 96

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 76

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 45

П 79 Кессье Франк Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 96

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 75

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 86

Н 11 Ибрагимович Златан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 5 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 96

П 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 76

Запасные игроки

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 46 Габбиа Маттео

З 2 Калабрия Давиде Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

З 20 Калулу Пьер

З 24 Кьер Симон

П 7 Кастильехо Самуэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 21

П 33 Крунич Раде

П 18 Мейте Суалихо

П 8 Тонали Сандро Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 51

П 15 Хауге Йенс

Н 21 Диас Браим Ударов всего: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10