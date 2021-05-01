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2 : 0
завершен
01 мая 2021, 21:45
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 346 - 27.1
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 0.9
Средний возраст: 24.6 - 28.9
Средний рост: 184.7 - 183.4
Легионеров: 9 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-1-1
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Стадион Джузеппе Меацца
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Чалханоглу Хакан
ассистент Салемакерс Алексис
|1:0
|6’
|Эрнандес Тео
|2:0
|60’
|Беннасер Исмаэль
|38’
|Кастильехо Самуэль
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тонали Сандро
|Беннасер Исмаэль
|46’
|55’
|Инсинье Роберто
|Фальке Яго
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|75’
|Калабрия Давиде
|Эрнандес Тео
|75’
|Ребич Анте
|Леау Рафаэл
|75’
|76’
|Гайч Адольфо
|Лападула Джанлука
|76’
|Капрари Джанлука
|Импрота Риккардо
|Диас Браим
|Чалханоглу Хакан
|86’
|86’
|Тельо Андрес
|Дабо Брайан
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|20
|Удары по воротам
|13
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|11
|Удары в створ
|1
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|16
|Фолы
|8
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|6
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|1
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|1
|Cэйвы
|9
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|2
|Предупреждения
|0
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