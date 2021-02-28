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4 : 0
завершен
28 февраля 2021, 17:00
воскресенье
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
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Бэйл Гарет
ассистент Сон Хын-Мин
|1:0
|2’
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Кейн Харри
ассистент Бэйл Гарет
|2:0
|15’
|Моура Лукас
|3:0
|31’
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Бэйл Гарет
ассистент Сон Хын-Мин
|4:0
|55’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Алли Деле
|Моура Лукас
|66’
|Ламела Эрик
|Бэйл Гарет
|70’
|73’
|Вуд Крис
|Выдра Матей
|Доэрти Мэтт
|Орье Серж
|81’
|81’
|Стивенс Дэйл
|Корк Джек
|88’
|Ричардсон Льюис
|Родригес Джей
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|16
|Удары по воротам
|10
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|7
|Удары в створ
|3
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|6
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|4
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|3
|Cэйвы
|3
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