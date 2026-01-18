Мусаев раскрыл планы «Краснодара» на зимние сборы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился планами команды на зимние сборы:
Работа предстоит тяжёлая. Запланировано шесть матчей в течение сбора (с 14 по 28 января). Программа тренировок не особо меняется. Все примерно знают, что будем делать.
В идеале хотелось бы сыграть против иностранных команд, но пока что один соперник из Казахстана, остальные из России. Сильные соперники, но хотелось бы немножко разнообразия.
Запланирован матч с «Зенитом», есть договоренность о формате 120 минут. Это важная игра, потому что у нас много ребят, которым нужна практика и есть те, кто вернулся после травм.
клубам, но даже если их не будет,что изменится в подготовке,да
ничего, ведь дома будут ждать до боли знакомые земляки, российские команды! И правда в Дубае только свисни,нарисуются, другое дело сильные клубы Мира Сего санкций испужаются!!!
