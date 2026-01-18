Top.Mail.Ru
Мусаев раскрыл планы «Краснодара» на зимние сборы

сегодня, 17:32

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился планами команды на зимние сборы:

Работа предстоит тяжёлая. Запланировано шесть матчей в течение сбора (с 14 по 28 января). Программа тренировок не особо меняется. Все примерно знают, что будем делать.

В идеале хотелось бы сыграть против иностранных команд, но пока что один соперник из Казахстана, остальные из России. Сильные соперники, но хотелось бы немножко разнообразия.

Запланирован матч с «Зенитом», есть договоренность о формате 120 минут. Это важная игра, потому что у нас много ребят, которым нужна практика и есть те, кто вернулся после травм.

Vilar
Vilar ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:08
Благодарю.
lotsman
lotsman ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:54
Примут участие в турнире. .\Будут играть в Эмиратах с Зенитом, Динамо и ЦСКА.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:52
...желание Тренера естественно, противостоять другим иностранным
клубам, но даже если их не будет,что изменится в подготовке,да
ничего, ведь дома будут ждать до боли знакомые земляки, российские команды! И правда в Дубае только свисни,нарисуются, другое дело сильные клубы Мира Сего санкций испужаются!!!
112910415
112910415
сегодня в 19:04
неужели все раскрыл ?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:47
А Краснодар разве не участвуют в кубке матч ТВ?...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:34
Уже готовится к чемпионату.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 18:25
Здравствуйте. Добавили очки для ставок обратно.
sv_1969
sv_1969 ответ rfg7f9c8cp2q (раскрыть)
сегодня в 18:18
Думаю это Зенит сделает)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:17
неужель в Дубае нет зарубежных клубов?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:17
Заголовок таков будто Мурад гос тайну раскрыл)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:10
А тренеры новой волны у нас все какие-то однообразные... Типовые что ли?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:04
Заголовок прямо коварный... Раскрыл? Как тайну черепахи? Теперь это уже не тайна...
rfg7f9c8cp2q
rfg7f9c8cp2q
сегодня в 18:02
Ещё бы пару иностранцев прикупить из Южной Америки...
lotsman
lotsman
сегодня в 17:50
План у всех один готовиться к чемпионату и постораться победить.)
drug01
drug01
сегодня в 17:39
Планы хорошие пожеланием им удачи..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:35
Зря Мурад , Планы надо держать в секрете...)))
