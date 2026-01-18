Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Дзюба стал капитаном «Акрона»

сегодня, 00:25

Нападающий Артем Дзюба стал капитаном тольяттинского футбольного клуба «Акрон». Об этом сообщил главный тренер команды Заур Тедеев, комментарий которого приводит пресс-служба «Акрона».

Ранее капитаном «Акрона» был Константин Савичев, который в зимнее трансферное окно перешел в московское «Торпедо».

«Что касается капитана команды, то у нас, безусловно, достаточно футболистов, способных быть лидерами, — сказал Тедеев. — Но то, что на сегодняшний день капитаном команды будет Дзюба, в этом нет никаких сомнений. Он в ряде матчей уже выводил команду и делал это достаточно успешно. Артем по духу своему лидер. Это тот человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов. Это самое главное для капитана».

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Футболист начинал карьеру в московском «Спартаке», также играл за петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — кубок страны, четыре — суперкубок. Также выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер «Спартака» Карседо объяснил нахождение Романова в штабе
14 января
Дивеев взял 78-й номер в «Зените»
12 января
Макаров и Бабаев начнут сборы со второй командой «Динамо»
12 января
Мбаппе не вошел в стартовый состав на финал Суперкубка Испании
11 января
Мбаппе работает в общей группе «Реала» перед финалом Суперкубка Испании
10 января
«Барселона» зарегистрировала Барджи в первой команде
09 января
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 12:00
Капитан Дзюба - это престарелый прапорщик с маршальскими амбициями.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:52
Карьера вновь пошла вверх.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:15
Правильно,пусть покапитанит.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 10:39
Помнится, когда Дзюба начинал играть в Спартаке, у него было прозвище Малыш. Не по антропометрическим данным, а по уровню развития, наверное. Таким он и остался, но уже дорос до капитана.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:19
Капитанишка....
shur
shur
сегодня в 10:04
...Капитан,капитан, подтянитесь!
Только смелым покоряется рука!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:32
Взял всё в свои руки.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:27
Лучше дать возглавить...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:26
Если так решил Тедеев то так тому и быть! Он отвечает за результат
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 