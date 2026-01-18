Дзюба стал капитаном «Акрона»

1768685147

сегодня, 00:25

Нападающий стал капитаном тольяттинского футбольного клуба «Акрон». Об этом сообщил главный тренер команды , комментарий которого приводит пресс-служба «Акрона».

Ранее капитаном «Акрона» был Константин Савичев, который в зимнее трансферное окно перешел в московское «Торпедо».

«Что касается капитана команды, то у нас, безусловно, достаточно футболистов, способных быть лидерами, — сказал Тедеев. — Но то, что на сегодняшний день капитаном команды будет Дзюба, в этом нет никаких сомнений. Он в ряде матчей уже выводил команду и делал это достаточно успешно. Артем по духу своему лидер. Это тот человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов. Это самое главное для капитана».

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Футболист начинал карьеру в московском «Спартаке», также играл за петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — кубок страны, четыре — суперкубок. Также выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».