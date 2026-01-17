Агент Маркиньоса назвал спекуляцией информацию об уходе из «Спартака»

1768674141

сегодня, 21:22

Информация об уходе из московского футбольного клуба «Спартак» бразильского полузащитника является спекуляцией. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил агент игрока Александер Саму.

Ранее портал Maxbetsport сообщил, что сербская «Црвена Звезда», которую возглавляет бывший тренер «Спартака» Деян Станкович, сделала московскому клубу предложение о покупке Маркиньоса.

«Станковичу действительно нравится, как играет Маркиньос. „Црвена“ заинтересована в его подписании, но на данный момент это всего лишь спекуляции. Маркиньос счастлив в „Спартаке“, а также очень здорово адаптировался», — сказал Саму.

Маркиньосу 26 лет, он выступает за «Спартак» с 2024 года. В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей в разных турнирах, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. Ранее Маркиньос играл под руководством Станковича в венгерском «Ференцвароше».