Агент Маркиньоса назвал спекуляцией информацию об уходе из «Спартака»

сегодня, 21:22

Информация об уходе из московского футбольного клуба «Спартак» бразильского полузащитника Маркиньоса является спекуляцией. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил агент игрока Александер Саму.

Ранее портал Maxbetsport сообщил, что сербская «Црвена Звезда», которую возглавляет бывший тренер «Спартака» Деян Станкович, сделала московскому клубу предложение о покупке Маркиньоса.

«Станковичу действительно нравится, как играет Маркиньос. „Црвена“ заинтересована в его подписании, но на данный момент это всего лишь спекуляции. Маркиньос счастлив в „Спартаке“, а также очень здорово адаптировался», — сказал Саму.

Маркиньосу 26 лет, он выступает за «Спартак» с 2024 года. В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей в разных турнирах, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. Ранее Маркиньос играл под руководством Станковича в венгерском «Ференцвароше».

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:11
Про счастье в Москве - это эпично!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:46, ред.
Странно, обычно такую дезинформацию вбрасывают как раз агенты чтобы цену набить. Не повезло Марки не только с тренером у которого он стал любимчиком, но ещё и с агентом который не умеет деньги зарабатывать.
