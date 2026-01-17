Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Умер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин

вчера, 21:26

Бывший футболист московского «Локомотива» Артур Шамрин умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила пресс-служба липецкого «Металлурга», в котором он начал профессиональную карьеру.

Отмечается, что в последнее время Шамрин болел, а также имел инвалидность по неврологии.

За «Локомотив» Шамрин выступал с 1990 по 1991 год. По ходу карьеры он также защищал цвета СКА из Одессы, майкопской «Дружбы» и «Красной Пресни». Играл во второй команде московского «Спартака» и привлекался к тренировкам с основным составом команды, когда главным тренером был Константин Бесков.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноБывший футболист «Зенита» Дмитрий Акимов умер в возрасте 45 лет
15 января
Тело футболиста Лайонела Адамса найдено в Подмосковье
14 января
ОфициальноВоспитанник ЦСКА Лайонел Адамс умер в возрасте 31 года
14 января
Болельщик «Норвича» умер после победы команды в матче Кубка Англии
12 января
В самолет с израильской командой попала молния
10 января
В Таиланде 22-летний футболист погиб при попытке сделать фото у водопада
10 января
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 