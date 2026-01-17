Умер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин

Бывший футболист московского «Локомотива» Артур Шамрин умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила пресс-служба липецкого «Металлурга», в котором он начал профессиональную карьеру.
Отмечается, что в последнее время Шамрин болел, а также имел инвалидность по неврологии.
За «Локомотив» Шамрин выступал с 1990 по 1991 год. По ходу карьеры он также защищал цвета СКА из Одессы, майкопской «Дружбы» и «Красной Пресни». Играл во второй команде московского «Спартака» и привлекался к тренировкам с основным составом команды, когда главным тренером был Константин Бесков.