Умер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин

1768674416

вчера, 21:26

Бывший футболист московского «Локомотива» Артур Шамрин умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила пресс-служба липецкого «Металлурга», в котором он начал профессиональную карьеру.

Отмечается, что в последнее время Шамрин болел, а также имел инвалидность по неврологии.