Колосков назвал пустыми разговоры о бойкоте немцами ЧМ-26 из-за Гренландии

сегодня, 13:27

Обсуждение возможного бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года сборной Германии на фоне опросов общественного мнения не имеет под собой реальных оснований. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее газета Bild сообщила, что почти половина жителей Германии выступают за бойкот чемпионата мира 2026 года в случае присоединения Гренландии к США . Согласно данным исследования института INSA, 47% респондентов поддержали идею бойкота, 35% высказались против, еще 18% затруднились с ответом.

«Чушь какая-то. Что только не напридумывают. При чем тут Гренландия и чемпионат мира? Это же всего лишь опрос, — сказал Колосков. — Другое дело, если бы федерация футбола Германии официально выступила и заявила, что не отправит свою команду, тогда об этом имело бы смысл рассуждать. Надо иметь в виду, что этого никогда не будет. Все это пустые разговоры».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США , Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США . Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.