Захарян пропустит матч с «Барселоной» из-за повреждения

сегодня, 17:04
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба команды из Сан-Себастьяна.

У футболиста есть болевые ощущения в левой икроножной мышце.

Захаряну 22 года. За «Реал Сосьедад» полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 16 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.

Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» пройдет 18 января. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу с 49 очками, «Реал Сосьедад» занимает 12-е место, набрав 21 очко.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:01
Уж и не знаю или за Барсу радоваться или Арсена жалеть . ) Уверен и без меня кто ни будь пожелает и то , и другое... Ну а если серьёзно - если Захаряна устраивает такая роль , то это его дело - значит так тому и быть...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:23, ред.
Читая очередные новости из Испании про Захаряна, на ум сразу же приходят золотые слова Михаила Юрьевича, "

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно." Какой Арсен был в Динамо и, что с ним стало в Реал Сосьедаде? Приобретая два с половиной года назад молодого перспективного россиянина за двенадцать с половиной миллионов евро, испанцы наверняка рассчитывали на нём подзаработать при дальнейшей перепродаже, иначе бы не прописывали в контракте отступные в размере семидесяти пяти миллионов. Но как показывает дальнейшее развитие событий, они заработали себе головную боль в виде постоянно нездорового футболиста.

И если в первый сезон Захарян ещё худо бедно провёл в своём новом клубе, участвуя во всех турнирах сорок матчей, то уже следующий год он почти весь период провёл в лазарете, отыграв в общей сложности аж семьдесят восемь минут в четырёх встречах, но исправно получая зарплату в размере миллион четыреста евро в год, почти восемнадцать тысяч евро за каждую минуту. Нет, это конечно меньше, чем у Мбаппе в Реале и Холланда в МС, но согласитесь эти двое зарабатывают, а Арсен получает. А чему удивляться у него был хороший пример. Помнится Павел Деревянко, выступая за Динамо отыграл не на много больше Захаряна, но получал в полтора раза больше.

А ведь у россиянина в Испании контракт заканчивается только летом двадцать девятого года, и сколько в нём продлиться его "больничный" известно только Богу, лечащему врачу и самому Арсену. :))

Болейте за своих, а не против чужих!
fx7rmjvnevd5
fx7rmjvnevd5
сегодня в 18:17
Уже даже как-то и неудивительно, мы привыкли
112910415
112910415
сегодня в 18:00
приехал отдыхать ... так нечего и суетиться !
Брулин
Брулин
сегодня в 17:47
Надо ему в тепле сидеть перед телевизором, а то мышцы к таким нагрузкам не привыкли на лавке
Capral
Capral
сегодня в 17:30
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Как говорится- без комментариев................................
