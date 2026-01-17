Захарян пропустит матч с «Барселоной» из-за повреждения

1768658693

сегодня, 17:04

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» не примет участия в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба команды из Сан-Себастьяна.

У футболиста есть болевые ощущения в левой икроножной мышце.

Захаряну 22 года. За «Реал Сосьедад» полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 16 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.

Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» пройдет 18 января. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу с 49 очками, «Реал Сосьедад» занимает 12-е место, набрав 21 очко.