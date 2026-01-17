Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба команды из Сан-Себастьяна.
У футболиста есть болевые ощущения в левой икроножной мышце.
Захаряну 22 года. За «Реал Сосьедад» полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 16 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.
Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» пройдет 18 января. Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу с 49 очками, «Реал Сосьедад» занимает 12-е место, набрав 21 очко.
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно." Какой Арсен был в Динамо и, что с ним стало в Реал Сосьедаде? Приобретая два с половиной года назад молодого перспективного россиянина за двенадцать с половиной миллионов евро, испанцы наверняка рассчитывали на нём подзаработать при дальнейшей перепродаже, иначе бы не прописывали в контракте отступные в размере семидесяти пяти миллионов. Но как показывает дальнейшее развитие событий, они заработали себе головную боль в виде постоянно нездорового футболиста.
И если в первый сезон Захарян ещё худо бедно провёл в своём новом клубе, участвуя во всех турнирах сорок матчей, то уже следующий год он почти весь период провёл в лазарете, отыграв в общей сложности аж семьдесят восемь минут в четырёх встречах, но исправно получая зарплату в размере миллион четыреста евро в год, почти восемнадцать тысяч евро за каждую минуту. Нет, это конечно меньше, чем у Мбаппе в Реале и Холланда в МС, но согласитесь эти двое зарабатывают, а Арсен получает. А чему удивляться у него был хороший пример. Помнится Павел Деревянко, выступая за Динамо отыграл не на много больше Захаряна, но получал в полтора раза больше.
А ведь у россиянина в Испании контракт заканчивается только летом двадцать девятого года, и сколько в нём продлиться его "больничный" известно только Богу, лечащему врачу и самому Арсену. :))
Болейте за своих, а не против чужих!
