Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2025/2026

«РБ Лейпциг» крупно уступил «Баварии»

вчера, 22:30
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 5Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче немецкой Бундеслиги встречались «РБ Лейпциг» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 1:5.

Голом у хозяев отметился: Кардосо да Крус (20'). За гостей забивали Гнабри (50'), Кейн (67'), Та (83'), Павлович (85'), Олисе (88').

По итогам встречи «РБ Лейпциг» имеет 32 очка, у гостей — 50 очков.

В следующем матче «РБ Лейпциг» сыграет 24 января, соперником будет «Хайденхайм». «Бавария» проведет следующий матч 24 января, (соперник — «Аугсбург»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Арсеналом»
Вчера, 22:30
Нигерия обыграла Египет в матче за 3-е место на Кубке Африки
Вчера, 21:20
«Ливерпуль» и «Бернли» сыграли вничью
Вчера, 20:00
«Челси» дома победил «Брентфорд»
Вчера, 20:00
«Интер» в гостях обыграл «Удинезе»
Вчера, 19:00
«Реал» одержал победу над «Леванте»
Вчера, 18:00
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:47
Смотришь на счет и думаешь,что игра шла в одну калитку, смотришь матч и понимаешь, как же мюнхенцам повезло в первом тайме, быки могли накидать им целую авоску...
Олисе просто разрывает лигу, вышел во втором тайме и уничтожил быков....
shur
shur
сегодня в 10:01
... Гарри с "Очком" тебя! Рэспект! 21-ый гол в сезоне!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:58
Бавария просто " переехала" хозяев поля...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:44
Да уж, Бавария это машина. В два раза больше забить преследователей
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 