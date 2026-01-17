«РБ Лейпциг» крупно уступил «Баварии»

1768678215

вчера, 22:30

В матче немецкой Бундеслиги встречались «РБ Лейпциг» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 1:5.

Голом у хозяев отметился: Кардосо да Крус (20'). За гостей забивали Гнабри (50'), Кейн (67'), Та (83'), Павлович (85'), Олисе (88').

По итогам встречи «РБ Лейпциг» имеет 32 очка, у гостей — 50 очков.

В следующем матче «РБ Лейпциг» сыграет 24 января, соперником будет «Хайденхайм». «Бавария» проведет следующий матч 24 января, (соперник — «Аугсбург»).