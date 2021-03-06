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1 : 2
завершен
06 марта 2021, 23:00
суббота
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Стадион Фалмер
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Лаллана Адам
ассистент Мопе Нил
|1:0
|10’
|62’
|1:1
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Ихеаначо Келечи
ассистент Тилеманс Юри
|87’
|1:2
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Амарти Даниэль
ассистент Олбрайтон Марк
|76’
|Тилеманс Юри
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Альзате Стивен
|МакАлистер Алексис
|68’
|72’
|Олбрайтон Марк
|Тавареш Сидни
|Уэлбек Дэнни
|Мопе Нил
|79’
|Джаханбахш Алиреза
|Биссума Ив
|90+1’
|90+1’
|Чудхури Хамза
|Ихеаначо Келечи
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|7
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|8
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|6
|Угловые
|6
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|4
|Офсайды
|1
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|2
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|1
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Молодцы!
Молодцы!