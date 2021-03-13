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Фулхэм - Манчестер Сити
Лидс - Челси
Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Эвертон - Бернли

Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм против Манчестер Сити

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    63' Лофтус-Чик Рубен (15) уходит с поля, Митрович Александар (9) вышел на поле
     
    73' Лемина Марио (18) уходит с поля, Онома Джошуа (25) вышел на поле
     
    80' Иван Кавалейру (17) уходит с поля, Робинсон Энтони (33) вышел на поле
     
    47' (0:1) Стоунз Джон (5) (Канселу Жоау (27))
     
    56' (0:2) Жезус Габриэл (9)
     
    60' (0:3) Агуэро Серхио (10)
     
    67' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Фернандиньо (25) вышел на поле
     
    75' Диаш Рубен (3) уходит с поля, Гарсия Эрик (50) вышел на поле
    Голы
    47’ 0:1 Стоунз Джон
    ассистент Канселу Жоау
    56’ 0:2 Жезус Габриэл
    60’ 0:3(П) Агуэро Серхио
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Митрович Александар Лофтус-Чик Рубен 63’
    67’ Фернандиньо Силва Бернарду
    Онома Джошуа Лемина Марио 73’
    75’ Гарсия Эрик Диаш Рубен
    Робинсон Энтони Иван Кавалейру 80’
    Статистика
    		 3 Удары по воротам 8
    		0 Удары в створ 7
    		14 Фолы 13
    		4 Угловые 2
    		1 Офсайды 3
    		45% Владение мячом 55%
    		4 Cэйвы 0
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    Все комментарии
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 01:24
    МС профукает ЛЧ
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:57
    уже пятый раз начиная 3 месяца назад поздравляю мс с чемпионством заранее . и не зря)
    Ханханхан
    Ханханхан
    сегодня в 00:37
    Поздравляю Агуэро с почином
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 00:28
      Igo0rek
      Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
      сегодня в 00:22
      Хотелось бы конечно, чтобы Кун забил за Сити 300+ мячей, но по ходу не судьба((
      allemz
      allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
      сегодня в 00:19
      Это лучший момент матча, молитвы услышаны))) Надеюсь, это только начало!)
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 00:19
      Агуэээээээрыч!!! Ну наконец-то он забил))
      allemz
      allemz
      сегодня в 00:17, ред.
      Ну вы посмотрите, завозился пижон и как повезло, нет, не учится на ошибках Жезус, клоун. Это сейчас фортануло и забил издевательски, воодушевится и в ответственных матчах тоже самое будет пытаться провернуть, как всегда безуспешно, омг
      allemz
      allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
      сегодня в 00:09
      Так с января стабильно уже как))
      allemz
      allemz
      сегодня в 00:06, ред.
      Стоунз в голеадоры метит, сколько он уже назабивал в этом сезоне, явно больше Вернера))
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 00:05
      Стоунза прорвало в этом сезоне))
      DEIVID_22
      DEIVID_22
      вчера в 23:59
      На победу МС сегодня не рассчитывать?
      allemz
      allemz
      вчера в 23:51
      С такой невнятной игрой, хотя бы отскочить, но чтоб забил Агуэро, это важно для быстрого набора формы, иначе без уверенного наконечника, МС ожидает очередное бесславное фиаско в ЛЧ.
      allemz
      allemz ответ Maks-tre (раскрыть)
      вчера в 23:42
      Сделаем вид, что Пеп осторожничает, бережет основу к ответке с Боруссией, тем самым минимизировав форс-мажорные риски.
      allemz
      allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
      вчера в 23:39
      Далеко ходить не надо, на Чилуэлла обменять, шикарный вариант был бы. Все равно Тухелю он не нужен, а в системе лысого запросто заиграл бы, скажем, его типаж.
      Maks-tre
      Maks-tre
      вчера в 23:35
      35 минут - схема не работает
      Igo0rek
      Igo0rek
      вчера в 23:35
      Менди летом бы хорошо кому-нибудь загнать
      Igo0rek
      Igo0rek
      вчера в 23:26
      Более убогого комментатора и представить сложно...
      allemz
      allemz
      вчера в 23:18
      Менди передвигается как мешок, глазам больно.
      allemz
      allemz ответ УЕСКА (раскрыть)
      вчера в 23:17
      К ЛЧ готовится.
      УЕСКА
      УЕСКА ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 23:10
      А где Стерлинг? Почему его даже в заявке нет?
      vastudio
      vastudio
      вчера в 23:05
        Maks-tre
        Maks-tre
        вчера в 22:53
        Ну Пеп и экспериментатор
        allemz
        allemz
        вчера в 22:39
        Фулхэм недавно Ливерпуль обыграл, форма неплохая.
        Сюрпризы в виде появления в старте Менди, Агуэро и Торреса тоже подъехали. Еще и подделка Роналдо с ними в атаке. Фиг знает, что ожидать в этом матче.
        Ханханхан
        Ханханхан
        вчера в 22:33
        Ман сити Вперёд!!!
        Gahi
        Gahi
        вчера в 22:31
        Тотал Больше = 2,5
        1bear
        1bear
        вчера в 22:13
        победа МС
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответ David Young (раскрыть)
        вчера в 20:12
        Ничья...
        David Young
        David Young
        вчера в 11:24
        Победа Манчестер Сити.
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