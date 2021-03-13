|Фулхэм
|0:3
|Манчестер Сити
|
0 : 3
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Крэвен Коттедж
|47’
|0:1
|
Стоунз Джон
ассистент Канселу Жоау
|56’
|0:2
|Жезус Габриэл
|60’
|0:3(П)
|Агуэро Серхио
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Митрович Александар
|Лофтус-Чик Рубен
|63’
|67’
|Фернандиньо
|Силва Бернарду
|Онома Джошуа
|Лемина Марио
|73’
|75’
|Гарсия Эрик
|Диаш Рубен
|Робинсон Энтони
|Иван Кавалейру
|80’
|
|3
|Удары по воротам
|8
|
|
|0
|Удары в створ
|7
|
|
|14
|Фолы
|13
|
|
|4
|Угловые
|2
|
|
|1
|Офсайды
|3
|
|
|45%
|Владение мячом
|55%
|
|
|4
|Cэйвы
|0
|
Сюрпризы в виде появления в старте Менди, Агуэро и Торреса тоже подъехали. Еще и подделка Роналдо с ними в атаке. Фиг знает, что ожидать в этом матче.
Сюрпризы в виде появления в старте Менди, Агуэро и Торреса тоже подъехали. Еще и подделка Роналдо с ними в атаке. Фиг знает, что ожидать в этом матче.