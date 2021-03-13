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0 : 0
завершен
вчера, 15:30
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Стадион Элланд Роуд
|Робертс Тайлер
|23’
|Алиоски Эзган
|71’
|Родриго
|75’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Родриго
|Бэмфорд Патрик
|35’
|Кошта Элдер
|Харрисон Джек
|64’
|68’
|Джеймс Рис
|Пулишич Кристиан
|69’
|Вернер Тимо
|Зиеш Хаким
|Клих Матеуш
|Родриго
|79’
|79’
|Хадсон-Одои Каллум
|Маунт Мэйсон
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|7
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|8
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|16
|Фолы
|6
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|8
|Угловые
|5
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|5
|Офсайды
|3
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|8
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|0
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Это были специальные замены для сушки игры? Типа репетиции перед Атлетико. Вернер, Одои, Джеймс. Скоростные с неплохим дриблингом и пшик получился.
Зиеш в Пулей лучше играли. Ну и Менди сыграл хорошо!
А Лидс молодцы. Думал, что они сдадут во втром тайме. А получился Челси сдал.
Короче с непонятной ничейкой всех)
Это были специальные замены для сушки игры? Типа репетиции перед Атлетико. Вернер, Одои, Джеймс. Скоростные с неплохим дриблингом и пшик получился.
Зиеш в Пулей лучше играли. Ну и Менди сыграл хорошо!
А Лидс молодцы. Думал, что они сдадут во втром тайме. А получился Челси сдал.
Короче с непонятной ничейкой всех)