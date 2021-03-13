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Лидс - Челси
Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Эвертон - Бернли
Фулхэм - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Лидс против Челси

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    23' Робертс Тайлер (11)
     
    35' Бэмфорд Патрик (9) уходит с поля, Родриго (20) вышел на поле
     
    64' Харрисон Джек (22) уходит с поля, Кошта Элдер (17) вышел на поле
     
    71' Алиоски Эзган (10)
     
    75' Родриго (20)
     
    79' Родриго (20) уходит с поля, Клих Матеуш (43) вышел на поле
     
    68' Пулишич Кристиан (10) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
     
    69' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Вернер Тимо (11) вышел на поле
     
    79' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
    Наказания
    Робертс Тайлер 23’
    Алиоски Эзган 71’
    Родриго 75’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Родриго Бэмфорд Патрик 35’
    Кошта Элдер Харрисон Джек 64’
    68’ Джеймс Рис Пулишич Кристиан
    69’ Вернер Тимо Зиеш Хаким
    Клих Матеуш Родриго 79’
    79’ Хадсон-Одои Каллум Маунт Мэйсон
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 15
    		4 Удары в створ 8
    		16 Фолы 6
    		8 Угловые 5
    		5 Офсайды 3
    		38% Владение мячом 62%
    		8 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Mi6
    Mi6
    вчера в 23:48
    Лидс - красавцы
    azkan
    azkan ответ Тео Джонс (раскрыть)
    вчера в 22:49
    Эвертон проиграл, ждем ничьих Арс-ТТХ и МЮ-ВХЮ и героизма от Шеффилда.
    И все будет тип топ для синих))
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:35
    Лидс это не тот соперник под которым можно экспериментировать игру с 4 защитниками. Повезло еще, что не проиграли.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 19:19
    Жиру должен в основе выходить, кроме него забивать некому.
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    вчера в 18:31
    Странно , что лидс не пропустил !
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 18:18, ред.
    Намечается жаришка за 4 место в АПЛ
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:17
    Очевидная потеря очков в исполнении футболистов Челси! Стоит признать, что Тухель наладил игру в обороне. Но в атаке еще есть к чему стремиться)
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 18:10
    Грановская что-то там пометила в своем блокнотике..
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 18:04
    Жаль, я поставил на хозяев
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 18:02
    Молодцы Лидс
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 17:41
    С Лидсом шутки плохи, Тухель еще не понял до конца, куда попал.
    vastudio
    vastudio
    вчера в 17:40
    Самый унылый счёт, как по мне лучше уж проигрывать)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:33
    как-то слабовато....
    azkan
    azkan ответ SpM_ (раскрыть)
    вчера в 17:33
    Не забили.. а могли и пропустить.
    azkan
    azkan
    вчера в 17:31
    Что за игра во второй половине второго тайма от Челси?!
    Это были специальные замены для сушки игры? Типа репетиции перед Атлетико. Вернер, Одои, Джеймс. Скоростные с неплохим дриблингом и пшик получился.
    Зиеш в Пулей лучше играли. Ну и Менди сыграл хорошо!
    А Лидс молодцы. Думал, что они сдадут во втром тайме. А получился Челси сдал.
    Короче с непонятной ничейкой всех)
    Таганский
    Таганский
    вчера в 17:28
    Не понравился матч..
    Буду считать, что сэкономили силы для след матча..
    Медив
    Медив
    вчера в 17:26
    Вобщем, что Вернер, что Хаверц, да хоть Кепу поставь - с игры они фиг забьют. Ну иногда получается у Маунта и Жиру, и как бы все
    SpM_
    SpM_
    вчера в 17:22
    Всё таки ничья
    azkan
    azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
    вчера в 17:22
    Да понятно. Но вышли играть трое, надо же как то вперед идти отбирать.
    azkan
    azkan
    вчера в 17:20, ред.
    Кроме удара от Одои ничего не показали замены. Или хотят силы сберечь для игры с Матрасами?
    Ну давайте забивайте ребятки!
    dimagas2
    dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 17:18
    ЛЧ важнее,как по мне,так что пусть будет 0-0.
    azkan
    azkan
    вчера в 17:17
    Беззубо начали играть синие, без задора. Показали Тухеля и ему кажется по фиг...
    SpM_
    SpM_
    вчера в 17:10
    Лидс начал наносить удары по воротам.
    Челси нужно забивать, в конце концов
    azkan
    azkan
    вчера в 17:09
    Да и синие остановились(((
    azkan
    azkan
    вчера в 17:03
    Пора забивать и ставить точку.
    azkan
    azkan
    вчера в 17:03
    Все устали Лидс
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    вчера в 17:00
    Тухель поймал звезду,может и доиграться ,замены то будет делать?
    azkan
    azkan
    вчера в 16:58
    Не повезло Плули и Зиешу, не смогли забить(
    Вернер и Джеймс - надеемся.
    vastudio
    vastudio
    вчера в 16:47
    Ждём от Челси голы и такие нужные 3 очка!
    azkan
    azkan
    вчера в 16:43
    Эххх Кантееее сам должен был бить((((
    Ух Менди сейв!
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