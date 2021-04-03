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Челси - Вест Бромвич
Лидс - Шеффилд Юнайтед
Лестер Сити - Манчестер Сити
Арсенал - Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Вест Бромвич

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    5' Силва Тиаго (6)
     
    27' (1:0) Пулишич Кристиан (10)
     
    29' Силва Тиаго (6)
     
    33' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Кристенсен Андреас (4) вышел на поле
     
    46' Пулишич Кристиан (10) уходит с поля, Маунт Мэйсон (19) вышел на поле
     
    66' Ковачич Матео (17)
     
    71' (2:4) Маунт Мэйсон (19) (Вернер Тимо (11))
     
    72' Жоржиньо (5) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    14' Дианье Мбайе (17)
     
    24' О'Ши Дара (27) уходит с поля, Иванович Бранислав (20) вышел на поле
     
    37' Иванович Бранислав (20) уходит с поля, Робинсон Каллум (7) вышел на поле
     
    2
    45+2' (1:1) Перейра Матеус (12) (Джонстон Сэм (1))
    45+4' (1:2) Перейра Матеус (12)
     
    63' (1:3) Робинсон Каллум (7) (Ферлонг Дарнелл (2))
     
    68' (1:4) Дианье Мбайе (17) (Перейра Матеус (12))
     
    89' Филлипс Мэтт (10) уходит с поля, Ливермор Джейк (8) вышел на поле
     
    90+1' (2:5) Робинсон Каллум (7) (Перейра Матеус (12))
    Голы
    Пулишич Кристиан 1:0 27’
    45+2’ 1:1 Перейра Матеус
    ассистент Джонстон Сэм
    45+4’ 1:2 Перейра Матеус
    63’ 1:3 Робинсон Каллум
    ассистент Ферлонг Дарнелл
    68’ 1:4 Дианье Мбайе
    ассистент Перейра Матеус
    Маунт Мэйсон
    ассистент Вернер Тимо     		2:4 71’
    90+1’ 2:5 Робинсон Каллум
    ассистент Перейра Матеус
    Наказания
    Силва Тиаго 5’
    14’ Дианье Мбайе
    Силва Тиаго 29’
    Ковачич Матео 66’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    24’ Иванович Бранислав О'Ши Дара
    Кристенсен Андреас Зиеш Хаким 33’
    37’ Робинсон Каллум Иванович Бранислав
    Маунт Мэйсон Пулишич Кристиан 46’
    Хаверц Кай Жоржиньо 72’
    89’ Ливермор Джейк Филлипс Мэтт
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 14
    		8 Удары в створ 7
    		11 Фолы 6
    		10 Угловые 3
    		1 Офсайды 4
    		66% Владение мячом 34%
    		2 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 17:24
    Тухель сдувается.))
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    сегодня в 17:10
    вот бывает. Разгром Абрамовича.
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 17:09
    Хороший выдали матч! Результативный!
    ZimTronPLUS
    ZimTronPLUS
    сегодня в 17:01
    Ну вот халява тухелевская и закончилась, да ещё и со свистом. Хочется верить, что Консейсау с командой оочень внимательно пересмотрит этот матч.
    XL-965
    XL-965
    сегодня в 16:53
    Вот и вскрылись все проблемы Челси, и хорошо что не в матчах с Порто
    DEIVID_22
    DEIVID_22
    сегодня в 16:53
    ТуТуХель.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 16:50
    Что интересно Тухель сказал подопечным в перерыве.....если они проиграли Бромвичу дома....???
    Чего с ними не случалось с 1983-го года.....
    fanliverpoolfan27
    fanliverpoolfan27
    сегодня в 16:47
    Если сегодня еше Ливерпуль Мс победит будет отлично
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:45
    ВБ вскрыл все проблемы Челси. И игру в обороне Жоржа и нулевую результативность всей атаки с полузащитой Челси и неспособность добавить по ходу матча и переломить.
    карлик плакса
    карлик плакса
    сегодня в 16:45, ред.
    дайте тухелю еще 300 млн на трансферы и тогда посмотрим что сможет сделать этот вест бромвич
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:43
    невозможно и невероятно
    allemz
    allemz ответ Сулиман (раскрыть)
    сегодня в 16:40
    Лестер также уничтожил МС в первом круге с аналогичным счётом, как бы сегодня не повторилось
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 16:38
    Исправьтесь 1 тайм закончился 1-2 автору -1
    карлик плакса
    карлик плакса
    сегодня в 16:38
    не дали забить 6 !
    allemz
    allemz
    сегодня в 16:36
    2:5 - тянет на аннигиляцию? Биг Сэм могет, его призвание вытаскивать слабых, отбирая у сильных.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 16:35
    Не уступая в два мяча. Только один мяч
    David Young
    David Young ответ Klaus-S (раскрыть)
    сегодня в 16:30
    В АПЛ такие матчи не являются редкостью.
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 16:28
    Что за бл....От кого? Дома! Нет слов!
    Stamford Bridge
    Stamford Bridge
    сегодня в 16:28
    очень звонкая пощёчина Тухелю
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 16:26
    Ни фига себе.. А я досмотрел до первого гола и решил что всё решено. Занялся своими делами. А тут такое..
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 16:25
    Толстый Сэм никогда не вылетал
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 16:24
    2-5.
    Ну в общем проиграла небольшая ставочка на Челси с форой после первого тайма.
    Здесь 2 варианта. Либо хорошие результаты имеют прямую зависимость от наличия Тьяго Силвы,либо физрук Тухель так быстро разбазарил багаж физрука Лэмпарда.
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 16:24
    Если Бром 8 оставшихся выиграет, то спасётся :-D
    David Young
    David Young ответ Сулиман (раскрыть)
    сегодня в 16:22
    Тогда ваши чувства очень понятны. Но поражения случаются, они неизбежны. Будем надеется на то что Челси будет терпеть поражения как можно реже, и что в этом сезоне команда очень хорошо завершит сезон.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ ilyafrom (раскрыть)
    сегодня в 16:22
    Не Тухель же играет
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 16:22
    Кут, конечно, очень странный арбитр, игроки только что в лицо друг друга не бьют, а он не свистит
    Сулиман
    Сулиман
    сегодня в 16:20
    Это проигрышь 😏
    allemz
    allemz
    сегодня в 16:20
    Мощно, ещё чуть-чуть и прощай секонд плейс.
    Сулиман
    Сулиман ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 16:19
    Естественно
    David Young
    David Young ответ Сулиман (раскрыть)
    сегодня в 16:17
    Вы болеете за Челси?
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