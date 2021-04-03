|Челси
|2:5
|Вест Бромвич
|
2 : 5
завершен
сегодня, 14:30
|
Стадион Стэмфорд Бридж
|Пулишич Кристиан
|1:0
|27’
|45+2’
|1:1
|
Перейра Матеус
ассистент Джонстон Сэм
|45+4’
|1:2
|Перейра Матеус
|63’
|1:3
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Робинсон Каллум
ассистент Ферлонг Дарнелл
|68’
|1:4
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Дианье Мбайе
ассистент Перейра Матеус
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Маунт Мэйсон
ассистент Вернер Тимо
|2:4
|71’
|90+1’
|2:5
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Робинсон Каллум
ассистент Перейра Матеус
|Силва Тиаго
|5’
|14’
|Дианье Мбайе
|Силва Тиаго
|29’
|Ковачич Матео
|66’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|24’
|Иванович Бранислав
|О'Ши Дара
|Кристенсен Андреас
|Зиеш Хаким
|33’
|37’
|Робинсон Каллум
|Иванович Бранислав
|Маунт Мэйсон
|Пулишич Кристиан
|46’
|Хаверц Кай
|Жоржиньо
|72’
|89’
|Ливермор Джейк
|Филлипс Мэтт
|
|18
|Удары по воротам
|14
|
|
|8
|Удары в створ
|7
|
|
|11
|Фолы
|6
|
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|10
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|4
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|66%
|Владение мячом
|34%
|
|
|2
|Cэйвы
|5
|
|
|3
|Предупреждения
|1
|
|
|1
|Удаления
|0
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Чего с ними не случалось с 1983-го года.....
Чего с ними не случалось с 1983-го года.....
Ну в общем проиграла небольшая ставочка на Челси с форой после первого тайма.
Здесь 2 варианта. Либо хорошие результаты имеют прямую зависимость от наличия Тьяго Силвы,либо физрук Тухель так быстро разбазарил багаж физрука Лэмпарда.
Ну в общем проиграла небольшая ставочка на Челси с форой после первого тайма.
Здесь 2 варианта. Либо хорошие результаты имеют прямую зависимость от наличия Тьяго Силвы,либо физрук Тухель так быстро разбазарил багаж физрука Лэмпарда.