В 16 Менди Эдуар Голов пропущено: 5 Спасений: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 3 Алонсо Маркос Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 28 Аспиликуэта Сезар Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 24 Джеймс Рис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 11 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 15 Зума Курт Ударов всего: 4 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 6 Силва Тиаго Фолов совершено: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 29

П 5 Жоржиньо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 72

П 22 Зиеш Хаким Блоки: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 33

П 17 Ковачич Матео Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

Н 11 Вернер Тимо Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 4 Кристенсен Андреас Ударов всего: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 57

З 2 Рюдигер Антонио

З 21 Чилуэлл Бенжамин

П 23 Гилмор Билли

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 29 Хаверц Кай Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 18

Н 18 Жиру Оливье