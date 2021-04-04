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Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл Юнайтед против Тоттенхэм

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    28' (1:0) Жоэлинтон (9) (Лонгстафф Шон (36))
     
    65' Дамметт Пол (3)
     
    2
    71' Шелви Джонджо (8)
    71' Гейл Дуайт (12) уходит с поля, Сен-Максимен Аллен (10) вышел на поле
     
    79' Крафт Эмиль (17) уходит с поля, Уиллок Джозеф (28) вышел на поле
     
    83' Мерфи Джейкоб (23) уходит с поля, Манкильо Хавьер (19) вышел на поле
     
    2
    85' Альмирон Мигель (24)
    85' (2:2) Уиллок Джозеф (28)
     
    30' (1:1) Кейн Харри (10)
     
    34' (1:2) Кейн Харри (10) (Н'Домбеле Тангай (28))
     
    45' Ло Чельсо Джовани (18)
     
    46' Винисиус (45) уходит с поля, Сон Хын-Мин (7) вышел на поле
     
    63' Танганга Джафет (25)
     
    64' Моура Лукас (27) уходит с поля, Ламела Эрик (11) вышел на поле
     
    88' Ло Чельсо Джовани (18) уходит с поля, Бэйл Гарет (9) вышел на поле
    Голы
    Жоэлинтон
    ассистент Лонгстафф Шон     		1:0 28’
    30’ 1:1 Кейн Харри
    34’ 1:2 Кейн Харри
    ассистент Н'Домбеле Тангай
    Уиллок Джозеф 2:2 85’
    Наказания
    45’ Ло Чельсо Джовани
    63’ Танганга Джафет
    Дамметт Пол 65’
    Шелви Джонджо 71’
    Альмирон Мигель 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Сон Хын-Мин Винисиус
    64’ Ламела Эрик Моура Лукас
    Сен-Максимен Аллен Гейл Дуайт 71’
    Уиллок Джозеф Крафт Эмиль 79’
    Манкильо Хавьер Мерфи Джейкоб 83’
    88’ Бэйл Гарет Ло Чельсо Джовани
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 11
    		6 Удары в створ 5
    		13 Фолы 14
    		7 Угловые 3
    		1 Офсайды 3
    		41% Владение мячом 59%
    		2 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    SAFqwer
    SAFqwer
    вчера в 23:56
    Неужели Жозе не понимает, что он обуза для клуба...На что он надеется? Результата при нём в ТТХ не было и не будет, как и внятной игры...У Мусаева надо учиться бывшему особенному!
    VIКING
    VIКING
    вчера в 21:24
    Мешок!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 20:57
    Жозе: мы были лучшей командой до 85 минуты.
    А что после произошло?
    Мы стали обычным середняком.
    vastudio
    vastudio ответ RUPRICHT (раскрыть)
    вчера в 20:33
    Чота ты ,прогнозист, вечно в молоко, стока слов и всё мимо)))))
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:07
    3 4 игрока ттх соответствуют клубу, остальные это игроки среднего уровня, что с ними может сделать Моуриньо. Кейн действительно скоро уйдет.......... и шпоры ни чем не будут отличаться от того же Ньюкасла
    Rizo1
    Rizo1
    вчера в 19:21
    Не видел матч но уверен Жорик поставил автобус после счета 2-1 но он такой предскпзуемый...
    dzvinka
    dzvinka ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 18:50
    игра была равна...
    матос
    матос
    вчера в 18:42
    8ы шпоры с...а , деньги прос..л(
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 18:42
    Боролись до конца и вырвали ничью!
    Молодцы!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 18:04
    Уиллок красава! Настоящий гуннер)
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 17:49
    У Уиллока подгадить шпорам в геннах прописано :-D
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 17:48
    ничья однако
    Zak11
    Zak11
    вчера в 16:42
    С Ньюкаслом игры получаются так себе
    allemz
    allemz
    вчера в 16:06
    Автобусное дерби, глянем чей корпус прочнее.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 12:09
    «Тоттенхэм» ужасным образом прекратил свою борьбу в Лиге Европы, пропустив вперёд по турнирной сетке загребское «Динамо». Реабилитироваться удалось в Бирмингеме, где подопечные Жозе Моуринью сломили сопротивление «Астон Виллы». В восьми последних поединках у «шпор» шесть побед и два очень досадных поражения – если округлить, то всё не так плохо. Если вынести за скобки поражение в принципиальном дерби и вылет из еврокубков, то у команды Жозе Моуринью всё в плане последних результатов достаточно неплохо. Чего не скажешь о «Ньюкасле», который закономерно ведёт борьбу за выживание.
    Прогноз: победа «Тоттенхэма».
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