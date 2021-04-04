В 1 Дубравка Мартин Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Спасений: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

З 3 Дамметт Пол Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

З 17 Крафт Эмиль Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 79

З 6 Лассельс Джамаал Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

П 24 Альмирон Мигель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

П 36 Лонгстафф Шон Ударов всего: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

З 23 Мерфи Джейкоб Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 83

З 11 Ритчи Мэтт Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 95

П 8 Шелви Джонджо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

Н 12 Гейл Дуайт Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 71

Н 9 Жоэлинтон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 26 Дарлоу Карл

З 2 Кларк Киран

З 15 Льюис Джамал

З 19 Манкильо Хавьер Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12

П 57 Андерсон Эллиот

П 4 Лонгстафф Мэттью

П 10 Сен-Максимен Аллен Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 24

П 28 Уиллок Джозеф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16