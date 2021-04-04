|
2 : 2
завершен
вчера, 16:05
|
Стадион Сент-Джеймс Парк
|
Жоэлинтон
ассистент Лонгстафф Шон
|1:0
|28’
|30’
|1:1
|Кейн Харри
|34’
|1:2
|
Кейн Харри
ассистент Н'Домбеле Тангай
|Уиллок Джозеф
|2:2
|85’
|45’
|Ло Чельсо Джовани
|63’
|Танганга Джафет
|Дамметт Пол
|65’
|Шелви Джонджо
|71’
|Альмирон Мигель
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Сон Хын-Мин
|Винисиус
|64’
|Ламела Эрик
|Моура Лукас
|Сен-Максимен Аллен
|Гейл Дуайт
|71’
|Уиллок Джозеф
|Крафт Эмиль
|79’
|Манкильо Хавьер
|Мерфи Джейкоб
|83’
|88’
|Бэйл Гарет
|Ло Чельсо Джовани
|
|22
|Удары по воротам
|11
|
|
|6
|Удары в створ
|5
|
|
|13
|Фолы
|14
|
|
|7
|Угловые
|3
|
|
|1
|Офсайды
|3
|
|
|41%
|Владение мячом
|59%
|
|
|2
|Cэйвы
|4
|
|
|3
|Предупреждения
|2
|
А что после произошло?
Мы стали обычным середняком.
А что после произошло?
Мы стали обычным середняком.
Молодцы!
Молодцы!
Прогноз: победа «Тоттенхэма».
Прогноз: победа «Тоттенхэма».