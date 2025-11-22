Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомКитай. Суперлига 2025

Работа Слуцкого в Китае улучшает имидж российского футбола — Колосков

сегодня, 12:56

Тренер Леонид Слуцкий подтвердил высокую квалификацию работой в китайском «Шанхай Шэньхуа», это улучшает имидж российского футбола. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В сезоне 2025 года «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд под руководством Слуцкого завоевал серебряные медали чемпионата Китая.

«Слуцкий с „Шанхаем“ хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро, — сказал Колосков. — Я к этому отношусь с радостью. Он в России себя проявил неплохо работой в ЦСКА, подтвердил свою квалификацию в Китае. Конечно, когда говорят о команде, то вспоминают тренера, а когда о тренере, то о России. Это тоже приятно».

«Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас. Для имиджа российского футбола и тренерского цеха это хорошо», — добавил Колосков.

Слуцкий возглавляет клуб с декабря 2023 года. В последнем сезоне до прихода специалиста в команду она стала пятой в чемпионате страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая
Сегодня, 12:30
Юран: «В Турции получил зарплату только за два месяца»
14 ноября
Аршавин рассказал, что не встречался с негативным отношением за рубежом
14 ноября
ПСЖ разрешил Сафонову задержаться в России
13 ноября
Агент Головина: «Саша приближается к своей лучшей форме»
10 ноября
«Монако» разгромно проиграл «Лансу», Головин был заменен в перерыве
09 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:34
Прекрасная работа...во втором сезоне подряд подтвердил свой уровень и значимость...невероятно трудно работать в зарубежной лиге , особенно в среде китайского менталитета, языкового барьера... Сама культура футбола только создается и строится в этой стране, несмотря на прорывы во многих других областях...удачи...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 15:33
Слуцкий уже давно доказал, что он умеет строить команду, ещё по ЦСКА было видно. Теперь в Китае снова показывает результат: Суперкубок, два серебра подряд — это не случайность. На фоне того, что российских специалистов сейчас почти нигде нет, его успехи действительно помогают хоть немного поднимать имидж российского футбола.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:25
Очередное дежурное появление почётного президента РФС в эфире, видимо по квоте положено. В этот раз поговорил о Слуцком.. Формулировки, как всегда, расплывчатые — главное, не сболтнуть лишнего, привычка... Пожалуй, он (Слуцкий) один, кто представляет Россию, из тренеров за рубежом сейчас... А что, точных данных нет? Когда Вячеслав Иванович говорит, создаётся впечатление, будто он чего-то опасается или сообщает нам какую-то тайну... Расслабьтесь уже, Вячеслав Иванович!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:20, ред.
На мой взгляд субъективный всё наоборот, имидж российского футбола не изменился, но зато я что то знаю о китайском футболе то что не знал бы без Слуцкого в клубе "Шанхай что то там"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:01, ред.
Что бы интересно Семак делал с командой укомплектованной на 13 млн ???
particular
particular
сегодня в 14:09
Возможно... Во всяком случае, его, как некоторых, не выпирают из команд нижних лиг зарубежных чемпионатов...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 