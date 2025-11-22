Работа Слуцкого в Китае улучшает имидж российского футбола — Колосков

1763805397

Тренер подтвердил высокую квалификацию работой в китайском «Шанхай Шэньхуа», это улучшает имидж российского футбола. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза .

В сезоне 2025 года «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд под руководством Слуцкого завоевал серебряные медали чемпионата Китая.

«Слуцкий с „Шанхаем“ хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро, — сказал Колосков. — Я к этому отношусь с радостью. Он в России себя проявил неплохо работой в ЦСКА , подтвердил свою квалификацию в Китае. Конечно, когда говорят о команде, то вспоминают тренера, а когда о тренере, то о России. Это тоже приятно».

«Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас. Для имиджа российского футбола и тренерского цеха это хорошо», — добавил Колосков.

Слуцкий возглавляет клуб с декабря 2023 года. В последнем сезоне до прихода специалиста в команду она стала пятой в чемпионате страны.