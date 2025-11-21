У футболиста «Акрона» Савичева подозрение на перелом пальцев

Футболист тольяттинского «Акрона» Константин Савичев имеет подозрение на перелом пальцев ноги. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Савичев был заменен в перерыве матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 3:2.
"У Константина Савичева подозрение на перелом пальцев ноги. Он отправился на обследование сразу после игры с «Сочи», — сообщили в пресс-службе «Акрона».
Савичеву 31 год. В текущем сезоне РПЛ он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.
не жалея себя, выложились игроки Акрона ради победы.
не жалея себя, выложились игроки Акрона ради победы.