У футболиста «Акрона» Савичева подозрение на перелом пальцев

вчера, 23:09
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)3 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Футболист тольяттинского «Акрона» Константин Савичев имеет подозрение на перелом пальцев ноги. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Савичев был заменен в перерыве матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 3:2.

"У Константина Савичева подозрение на перелом пальцев ноги. Он отправился на обследование сразу после игры с «Сочи», — сообщили в пресс-службе «Акрона».

Савичеву 31 год. В текущем сезоне РПЛ он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:45
Сейчас такие травмы быстро лечатся, заодно передохнуть можно будет
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:41
Только этого Акрону не хватало...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:30
бойцовский матч))
не жалея себя, выложились игроки Акрона ради победы.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:43
Пальцев? Он же в Махачкале играет 🤔
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:35
Хорошего лечения и здоровья !
