У футболиста «Акрона» Савичева подозрение на перелом пальцев

1763755763

вчера, 23:09

Футболист тольяттинского «Акрона» имеет подозрение на перелом пальцев ноги. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Савичев был заменен в перерыве матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Сочи». Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 3:2.

"У Константина Савичева подозрение на перелом пальцев ноги. Он отправился на обследование сразу после игры с «Сочи», — сообщили в пресс-службе «Акрона».