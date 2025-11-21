Умер чемпион мира в составе сборной ФРГ Дитер Херцог

1763719201

сегодня, 13:00

Победитель чемпионата мира по футболу 1974 года в составе сборной ФРГ Дитер Херцог умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Германского футбольного союза.

Причины смерти не называются.