«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая

1763803802

сегодня, 12:30

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством россиянина занял второе место по итогам чемпионата Китая.

В заключительном туре «Шанхай Шэньхуа» разгромил на выезде «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (3:1), а «Шанхай Порт», опередивший подопечных Слуцкого в турнирной таблице, в гостях победил «Далянь Инбо» (1:0).

По итогам 30 туров «Шанхай Порт» набрал 66 очков, «Шанхай Шэньхуа» — 64. Для итоговой победы в чемпионате подопечным Слуцкого была необходима победа «Далянь Инбо», поскольку в случае равенства очков «Шанхай Порт» расположился бы выше благодаря лучшему показателю личных встреч (2:1, 1:1).

«Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд под руководством Слуцкого стал серебряным призером чемпионата Китая. Российский тренер возглавляет клуб с декабря 2023 года. В последнем сезоне до прихода специалиста в команду она финишировала пятой.

«Шанхай Порт» в третий раз подряд завоевал чемпионский титул. Также клуб становился победителем национального первенства в 2018 году. По этому показателю «Шанхай Порт» сравнялся с «Шаньдун Тайшань» и уступает только «Гуанчжоу». На счету рекордсмена восемь побед в чемпионате Китая.