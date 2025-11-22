Top.Mail.Ru
 
 
 
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая

сегодня, 12:30

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством россиянина Леонида Слуцкого занял второе место по итогам чемпионата Китая.

В заключительном туре «Шанхай Шэньхуа» разгромил на выезде «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (3:1), а «Шанхай Порт», опередивший подопечных Слуцкого в турнирной таблице, в гостях победил «Далянь Инбо» (1:0).

По итогам 30 туров «Шанхай Порт» набрал 66 очков, «Шанхай Шэньхуа» — 64. Для итоговой победы в чемпионате подопечным Слуцкого была необходима победа «Далянь Инбо», поскольку в случае равенства очков «Шанхай Порт» расположился бы выше благодаря лучшему показателю личных встреч (2:1, 1:1).

«Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд под руководством Слуцкого стал серебряным призером чемпионата Китая. Российский тренер возглавляет клуб с декабря 2023 года. В последнем сезоне до прихода специалиста в команду она финишировала пятой.

«Шанхай Порт» в третий раз подряд завоевал чемпионский титул. Также клуб становился победителем национального первенства в 2018 году. По этому показателю «Шанхай Порт» сравнялся с «Шаньдун Тайшань» и уступает только «Гуанчжоу». На счету рекордсмена восемь побед в чемпионате Китая.

shlomo
shlomo
сегодня в 15:32
Жаль конечно, но тоже неплохо, два серебра и два суперкубка за два сезона. В том году вообще дико не повезло, 77 (!) очков в 30 матчах в 99% случаев должно хватать для золота с огромным отрывом, но Порт умудрился 78 набрать.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 15:31
Очень достойный сезон для Слуцкого и его команды. Да, второе место может казаться обидным, особенно когда до титула не хватило всего двух очков, но по уровню игры видно, что «Шэньхуа» реально прогрессирует при Слуцком. Команда стала гораздо стабильнее, грамотнее в обороне и при этом опаснее в атаках — это уже не тот клуб, который болтался в середине таблицы пару лет назад.
sv_1969
sv_1969 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 15:27
Ну это другое! А здесь Леня и не стал первым)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:25
3-1 вроде не считается разгромом!
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 15:19
...хочется товарников китайцев с нашими!!! Вот тогда и посмотрим кто
дарный,а кто бездарный!!! 2-ое серебро подряд это стабильность работы иностранного Тренера из 16-ти команд! Почему и здесь мы ищем хоть какой то негатив?????!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 15:10
надо думать,третья попытка будет совсем счастливой !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:58
Леонид Слуцкий (Леонид Второй)....известный теперь как Лёнь Слуць Кий всё таки обыграл Тяньцзинь Цзиньмэнь...3:1....
жаль что этого хватило только для серебра....

Сыграл роль проигрыш "Ухань Фри Таунс"...13-й команде таблицы...
Не случись того форс-мажора...Леонид был бы Китайским Императором Лиги.....

Удачи с "Виссел Кобе"...в ЛЧ Азии....через 3 дня...!!!!!!!!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:36
А Криш не пролетел мимо 12 титулов? Он ведь проиграл 12 финалов в Сауд Аравии.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:26, ред.
"Второе место круче первого, чтобы стать первым надо тупо быть лучше всех, а чтобы занять второе нужно попасть аккурат между первым и третьим, тут точность нужна"
(с) Ричард Хаммонд
LOpp
LOpp
сегодня в 14:10
заключительном туре «Шанхай Шэньхуа» разгромил на выезде «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (3:1)


3:1 это не разгром
particular
particular
сегодня в 14:04
Леонид Серебрянный... Солидно... Стабильно...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:51
Стабильность - признак мастерства. :))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:48
Пончик снова пролетел мимо титула 🍩 а ведь какой отрыв был у его команды по ходу сезона но все без дарно профукали и остались с носом. 👎 Поздравляю Шанхай Порт с очередным чемпеонством!!
