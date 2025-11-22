Top.Mail.Ru
 
 
 
Дзюба: «Был уверен, что не проиграем „Сочи“»

сегодня, 10:47
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)3 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал волевую победу над «Сочи» (3:2) в 16-м туре чемпионата России.

Когда я выходил на замену, сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2. Да, [был уверен]. Я соскучился и через многое сейчас прошел, был во тьме. Да, [из-за травмы]. Это вообще ужасно было, непонятно что. Спасибо медицинскому штабу, нашему доктору Руслану Давидовичу (Засиеву – главному врачу «Акрона»), массажисту Гарику и особенно Яне Альбертовне (Аслановой, реабилитологу «Акрона») – она большая умничка, что восстановила меня.

Rupertt
Rupertt
сегодня в 11:18
Вот за это Дзюбу и любят — человек вышел после травмы, сразу зарядил уверенностью и сделал то, что пообещал. С какой энергетикой он вышел на поле, это было видно даже через экран: команда ожила, поверила, что можно дожать «Сочи». Такие опытные игроки реально меняют атмосферу на поле, хоть он и не забил, но влияние на игру было огромным.
ABir
ABir
сегодня в 10:57
Молодец, что всем сказал спасибо
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:49, ред.
Да, лечить больных стариков это уже особый профессионализм нужен.
