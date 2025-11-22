Дзюба: «Был уверен, что не проиграем „Сочи“»

Форвард «Акрона» прокомментировал волевую победу над «Сочи» (3:2) в 16-м туре чемпионата России.

Когда я выходил на замену, сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2. Да, [был уверен]. Я соскучился и через многое сейчас прошел, был во тьме. Да, [из-за травмы]. Это вообще ужасно было, непонятно что. Спасибо медицинскому штабу, нашему доктору Руслану Давидовичу (Засиеву – главному врачу «Акрона»), массажисту Гарику и особенно Яне Альбертовне (Аслановой, реабилитологу «Акрона») – она большая умничка, что восстановила меня.