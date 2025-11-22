Top.Mail.Ru
 
 
 
Сын хоккеиста Ковальчука перешел в футбольную академию немецкой «Герты»

сегодня, 13:42

Бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук рассказал, что его сын Филипп стал футболистом академии немецкой «Герты».

Да, мой сын Филипп перешел в академию «Герты» (команда U17). Будем наблюдать за его развитием и поддерживать.

В сезоне 2025 года 16‑летний Ковальчук играл за московское «Динамо», в ЮФЛ‑2 футболист провел 21 матч, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. Также Филипп выступает за юношескую сборную России.

Agamaga005
Agamaga005 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 14:38
Уже имеет большой зарубежный опыт))
баск
баск
сегодня в 14:09, ред.
Ну, игрочина неплохой растёт, забивной и раздаёт много, видит команду и играет
на неё.

Любопытно, что Илья гоняет сына и в хвост и в гриву- к своим 16 годам Филя позанимался в академиях ИнтерМайами, ЛосАнджелес Гелакси, Коринтианса и СанПаулу, потом были 1,5 года в академии Динамо, теперь вот Герта..
Удачи парню и хорошей карьеры)

UPD.
Филя сегодня уже был вне заявки, хотя команда играла золотой матч в Казани,
победа в котором выводила Динамо на 1 место. Только что закончили, и это был настоящий триллер.
Развитие счёта, Рубин-Динамо: 1:0, 1:1, 1:2, 2:2 (87'), 2:3 (94').. ЮФЛ-2 наш!)
