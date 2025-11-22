Сын хоккеиста Ковальчука перешел в футбольную академию немецкой «Герты»

1763808167

сегодня, 13:42

Бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук рассказал, что его сын Филипп стал футболистом академии немецкой «Герты».

Да, мой сын Филипп перешел в академию «Герты» (команда U17). Будем наблюдать за его развитием и поддерживать.

В сезоне 2025 года 16‑летний Ковальчук играл за московское «Динамо», в ЮФЛ‑2 футболист провел 21 матч, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. Также Филипп выступает за юношескую сборную России.