Сын хоккеиста Ковальчука перешел в футбольную академию немецкой «Герты»

Бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук рассказал, что его сын Филипп стал футболистом академии немецкой «Герты».
Да, мой сын Филипп перешел в академию «Герты» (команда U17). Будем наблюдать за его развитием и поддерживать.
В сезоне 2025 года 16‑летний Ковальчук играл за московское «Динамо», в ЮФЛ‑2 футболист провел 21 матч, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. Также Филипп выступает за юношескую сборную России.
Любопытно, что Илья гоняет сына и в хвост и в гриву- к своим 16 годам Филя позанимался в академиях ИнтерМайами, ЛосАнджелес Гелакси, Коринтианса и СанПаулу, потом были 1,5 года в академии Динамо, теперь вот Герта..
Удачи парню и хорошей карьеры)
UPD.
Филя сегодня уже был вне заявки, хотя команда играла золотой матч в Казани,
победа в котором выводила Динамо на 1 место. Только что закончили, и это был настоящий триллер.
Развитие счёта, Рубин-Динамо: 1:0, 1:1, 1:2, 2:2 (87'), 2:3 (94').. ЮФЛ-2 наш!)
