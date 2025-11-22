Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Мареска: «Палмер важен для „Челси“ так же, как Холанд для „Ман Сити“»

сегодня, 11:03

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отреагировал на то, что в ближайших играх его команда не сможет рассчитывать на форварда Коула Палмера. Игрок получил травму и пропустит как минимум три матча, включая поединок с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Я очень горжусь моей командой, когда она играет без Палмера... Потому что для нас Коул — это как Холанд для «Сити». Он для нас как Салах для «Ливерпуля», и я думаю, что если Холанд не играет за «Сити», а Салах — за «Ливерпуль», то это уже не те же команды, что с ними в составе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер «Барселоны» Флик оценил состояние Рафиньи, Ямаля и Педри
Сегодня, 10:57
Палмер пропустит матч с «Барселоной» из-за перелома пальца
Вчера, 13:18
«Арсенал» не сможет рассчитывать на Габриэля как минимум месяц
19 ноября
Защитник «Реала» Милитао пропустит две недели из-за травмы
19 ноября
Защитник «Арсенала» Габриэль получил травму в матче за Бразилию
16 ноября
Хавбек сборной Ганы получил множественный перелом ноги в игре с Японией
15 ноября Фото
 
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 11:31
Если он сравнивает с нынешним Салахом, то команда с ним точно не сильнее.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 11:20
Очень честно сказал Мареска — и, наверное, редко какой тренер настолько открыто признаёт зависимость команды от одного игрока. Но в случае с Палмером это действительно правда: половина креатива «Челси», голы, передачи, обострения — всё идёт через него. И сравнение с Холландом и Салахом звучит громко, но по влиянию на свою команду Коул действительно на таком уровне.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:15
Может я и не прав но мне кажется что Палмер более важен ! При этом не умаляю заслуг норвега!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 