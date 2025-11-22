Мареска: «Палмер важен для „Челси“ так же, как Холанд для „Ман Сити“»

Главный тренер «Челси» отреагировал на то, что в ближайших играх его команда не сможет рассчитывать на форварда . Игрок получил травму и пропустит как минимум три матча, включая поединок с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Я очень горжусь моей командой, когда она играет без Палмера... Потому что для нас Коул — это как Холанд для «Сити». Он для нас как Салах для «Ливерпуля», и я думаю, что если Холанд не играет за «Сити», а Салах — за «Ливерпуль», то это уже не те же команды, что с ними в составе.