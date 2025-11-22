Футболисты «Спартака» и ЦСКА встретятся в центральном матче 16-го тура РПЛ

1763759449

сегодня, 00:10

Программа 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день состоится центральная игра уик-энда между московскими «Спартаком» и ЦСКА .

Матч пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 16:45 мск. ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 33 очка. Столько же очков у лидирующего «Краснодара», но армейцы уступают по дополнительным показателям. Красно-белые с 25 очками располагаются на 6-й позиции. Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что на матч реализованы все билеты. Это второй аншлаг для красно-белых после встречи с петербургским «Зенитом» (2:2), которая состоялась 16 августа.

За «Спартак» из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Пабло Солари, забивший 5 голов и отдавший 5 результативных передач в 22 матчах чемпионата и кубка страны текущего сезона. Также встречу пропустит сербский защитник Срджан Бабич, который восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. У ЦСКА под вопросом участие вратаря и капитана Игоря Акинфеева, защитника Мойзеса, а также полузащитников Матеуса Алвеса и Ивана Облякова.

В первом круге ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2. При этом на счету армейцев также победа в последнем матче команд на «Лукойл-Арене» 26 апреля 2025 года (2:1). Красно-белые на своем поле в последний раз побеждали ЦСКА в РПЛ 21 мая 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1.

Челестини против Романова

11 ноября «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Он работал в клубе с лета 2024 года. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, который работал в штабе Станковича.

«Тренировочный процесс проходит отлично, все футболисты заряжены и готовятся к игре, потихоньку возвращаются сборники, — сказал Романов в беседе с журналистами. — Все те задачи, которые мы выстроили в течение недели, выполняются. Уверен, что к игре будем в боевой готовности. У меня было много дерби в академии, молодежке, здесь в качестве помощника. Дерби — это дерби, отдельная игра, где все предельно мотивированы, заряжены отдавать все силы на победу. Будет полный стадион, мы хотим победить. Аншлаг означает полную поддержку наших болельщиков, они будут поддерживать и гнать вперед».

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в преддверии матча отметил, что команда готовится в обычном режиме, но при этом все понимают важность игры. «У „Спартака“ много техничных игроков, играют дома, пойдут вперед. Не считаю, что новый тренер что-то поменяет. А если что-то будет, то мы готовы», — сказал он журналистам.

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов не смог выделить явного фаворита встречи, отметив разную ситуацию в командах перед матчем. « ЦСКА идет на втором месте с таким же количеством очков, как у лидера „Краснодара“. Не могу сказать, что армейцы будут фаворитами. Но у них есть запас прочности, даже если команда не выиграет, ничего страшного не будет. У „Спартака“ ситуация иная, нужно побеждать в каждом матче, чтобы догонять лидеров. Поэтому больше мотивации и желания должно быть у футболистов красно-белых. Та линия атаки, которая создавала много голевых моментов и ситуаций в последних играх, должна выйти на первые роли. Также хотелось бы, чтобы нашелся лидер, который может вытащить такой матч», — сказал Титов.

О других матчах дня

Откроет игровой день игра между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой», матч начнется в 14:00 мск. Оренбуржцы с 11 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ , балтийцы идут 5-ми, набрав 28 очков. В первом круге калининградская команда дома оказалась сильнее со счетом 3:2. «Оренбург» проведет матч без главного тренера Ильдара Ахметзянова, которого дисквалифицировали на две игры по итогам встречи с московским «Локомотивом» (0:1).

Также в субботу казанский «Рубин» дома встретится с грозненским «Ахматом», начало — в 19:30 мск. «Рубин» с 20 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ . Грозненская команда идет 11-й, имея в активе 16 очков. В первой части сезона «Рубин» победил в гостях со счетом 2:0.