Тренер «Барселоны» Флик оценил состояние Рафиньи, Ямаля и Педри

Наставник «Барселоны» перед игрой Ла Лиги с «Атлетиком» рассказал о состоянии игроков «Барселоны», которые недавно были травмированы.

Рафинья вернулся. Он начнет игру на скамейке запасных, и мы посмотрим, сколько минут он сможет отыграть.

Я думаю, что Ламин Ямаль готов к игре. Он очень хорошо работает, и я доволен этим. Думаю, ему пошло на пользу, что он две недели отдыхал от игр.

Процесс восстановления Педри продвигается шаг за шагом. Я еще не знаю, сможет ли он сыграть против «Челси».