Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2025/2026

Тренер «Барселоны» Флик оценил состояние Рафиньи, Ямаля и Педри

сегодня, 10:57

Наставник «Барселоны» Ханси Флик перед игрой Ла Лиги с «Атлетиком» рассказал о состоянии игроков «Барселоны», которые недавно были травмированы.

Рафинья вернулся. Он начнет игру на скамейке запасных, и мы посмотрим, сколько минут он сможет отыграть.

Я думаю, что Ламин Ямаль готов к игре. Он очень хорошо работает, и я доволен этим. Думаю, ему пошло на пользу, что он две недели отдыхал от игр.

Процесс восстановления Педри продвигается шаг за шагом. Я еще не знаю, сможет ли он сыграть против «Челси».

Подписывайся в ВК
Все новости
Палмер пропустит матч с «Барселоной» из-за перелома пальца
Вчера, 13:18
«Арсенал» не сможет рассчитывать на Габриэля как минимум месяц
19 ноября
Защитник «Реала» Милитао пропустит две недели из-за травмы
19 ноября
Защитник «Арсенала» Габриэль получил травму в матче за Бразилию
16 ноября
Хавбек сборной Ганы получил множественный перелом ноги в игре с Японией
15 ноября Фото
Мбаппе не сыграет против Азербайджана
14 ноября
 
Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 11:19
Наконец-то хорошие новости по травмированным игрокам «Барселоны». Возвращение Рафиньи — это уже само по себе усиление, даже если он начнёт со скамейки. В такой насыщенный календарь каждый свежий игрок — на вес золота. Главное, чтобы его не перегрузили в первые же минуты, потому что после травм это всегда риск.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:12
Мне кажется, что Атлетик будет играть на победу — он имеет шансы выиграть...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:00
Хорошие новости.... удачи сегодня в игре против Атлетик.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
сегодня в 11:00
Доброе утро.

Бывает по-разному в этом плане, точно сказать как будет в каком случае не представляется возможным.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 