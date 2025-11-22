Тренер «Барселоны» Флик оценил состояние Рафиньи, Ямаля и Педри

Наставник «Барселоны» Ханси Флик перед игрой Ла Лиги с «Атлетиком» рассказал о состоянии игроков «Барселоны», которые недавно были травмированы.
Рафинья вернулся. Он начнет игру на скамейке запасных, и мы посмотрим, сколько минут он сможет отыграть.
Я думаю, что Ламин Ямаль готов к игре. Он очень хорошо работает, и я доволен этим. Думаю, ему пошло на пользу, что он две недели отдыхал от игр.
Процесс восстановления Педри продвигается шаг за шагом. Я еще не знаю, сможет ли он сыграть против «Челси».
Бывает по-разному в этом плане, точно сказать как будет в каком случае не представляется возможным.
