Черчесов отметил прогресс Маркиньоса

Наставник «Ахмата» поделился мнением о вингере «Спартака» . Ранее Черчесов тренировал игрока в венгерском «Ференцвароше».

Удалось ли поговорить после матча «Спартака» и «Ахмата»? Да, и до, и после игры. Говорили о том, что было и что стало. Когда я его звал в «Ференцварош», у него были сомнения. Когда я беру игрока, я говорю ему всё как есть. Иногда это не то, что ему хочется услышать.

У него сначала были вопросы, но потом он перезвонил и согласился. Мы не гарантировали ему ничего. Я свою команду вижу, и футболист, который приходит, должен знать свою роль в ней. Маркиньос пришел неготовый.

Это вы его сейчас видите таким, а мы его знаем другим. Рады, что не ошиблись в нём как в футболисте и личности. Видели, что он может прогрессировать, и он это сделал.

Это работа тренерского штаба, команды, его самого. Рад, что он спрогрессировал. Он ещё с нами стал игроком основного состава и затем перешёл в более сильный клуб.