Черчесов отметил прогресс Маркиньоса

сегодня, 14:05

Наставник «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о вингере «Спартака» Маркиньосе. Ранее Черчесов тренировал игрока в венгерском «Ференцвароше».

Удалось ли поговорить после матча «Спартака» и «Ахмата»? Да, и до, и после игры. Говорили о том, что было и что стало. Когда я его звал в «Ференцварош», у него были сомнения. Когда я беру игрока, я говорю ему всё как есть. Иногда это не то, что ему хочется услышать.

У него сначала были вопросы, но потом он перезвонил и согласился. Мы не гарантировали ему ничего. Я свою команду вижу, и футболист, который приходит, должен знать свою роль в ней. Маркиньос пришел неготовый.

Это вы его сейчас видите таким, а мы его знаем другим. Рады, что не ошиблись в нём как в футболисте и личности. Видели, что он может прогрессировать, и он это сделал.

Это работа тренерского штаба, команды, его самого. Рад, что он спрогрессировал. Он ещё с нами стал игроком основного состава и затем перешёл в более сильный клуб.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:40
А я вот не согласен что Макрки "спрогрессировал", "спрогрессировала" сборная России в матче с Чили, а Маркиньос пока что неплохо выглядел на поле. Другое дело что он был любимчиком тренера при котором "спрогрессировала" под откос вся остальная команда, а теперь папочки больше нет заботливого, посмотрим, может и "спрогрессирует" после такого. Но зато вернутся к кондициям те кто должен делать резуьтат, такие ребята как Бабич и Барко.
Сп62
Сп62
сегодня в 15:50
А что Маркиньос сказал бы о бывшем тренере? Где наши журналисты?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:12
Черчесов хорошо знает Маркиньоса...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:55
Хоть себе в заслугу это не ставит.
5vv2tnxkyrqe
5vv2tnxkyrqe
сегодня в 14:41
Стас знает он много поработал
