В «Акроне» подтвердили перелом пальца ноги у Савичева

1763796646

сегодня, 10:30

Капитан тольяттинского футбольного клуба «Акрон» получил перелом фаланги пальца стопы в матче 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба команды.

После завершения игры против «Сочи» (3:2), которая прошла 21 ноября, в пресс-службе «Акрона» сообщили, что у Савичева подозрение на перелом пальцев. Футболист был заменен после первого тайма. Из-за повреждения защитник пропустит оставшиеся матчи «Акрона» в 2025 году.

Савичеву 31 год. В текущем сезоне РПЛ он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями. За «Акрон» защитник выступает с лета 2021 года.