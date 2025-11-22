Top.Mail.Ru
 
 
 
В «Акроне» подтвердили перелом пальца ноги у Савичева

сегодня, 10:30

Капитан тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Константин Савичев получил перелом фаланги пальца стопы в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба команды.

После завершения игры против «Сочи» (3:2), которая прошла 21 ноября, в пресс-службе «Акрона» сообщили, что у Савичева подозрение на перелом пальцев. Футболист был заменен после первого тайма. Из-за повреждения защитник пропустит оставшиеся матчи «Акрона» в 2025 году.

Савичеву 31 год. В текущем сезоне РПЛ он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями. За «Акрон» защитник выступает с лета 2021 года.

«Акрон» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 21 очков 16 турах. До конца 2025 года команда проведет домашнюю игру против «Пари Нижний Новгород» (29 ноября) и гостевую встречу с петербургским «Зенитом» (6 декабря).

k38swzvu88h2
k38swzvu88h2
сегодня в 11:22
До весны заживёт, здоровья парню
Гость
