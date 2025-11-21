Top.Mail.Ru
 
 
 
Палмер пропустит матч с «Барселоной» из-за перелома пальца

сегодня, 13:18
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона25.11.2025 в 23:00 Не начался

Полузащитник английского «Челси» Коул Палмер пропустит матч пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» из-за травмы пальца ноги, которую он получил дома. Об этом сообщил главный тренер «Челси» Энцо Мареска, комментарий которого приводит журналист Бен Джейкобс.

«Он точно не сыграет против „Барселоны“ и „Арсенала“ на следующей неделе. К сожалению, дома с ним произошел несчастный случай, он ударился пальцем ноги и сломал его», — сказал Мареска.

Палмеру 23 года, в 10 матчах текущего сезона он забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Англичанин выступает за «Челси» с 2023 года, вместе с командой в 2025 году он стал победителем Лиги конференций и выиграл клубный чемпионат мира.

22 ноября подопечные Марески на выезде сыграют с «Бёрнли» в 12-м туре чемпионата Англии, матч с «Арсеналом» пройдет на домашней арене «Челси» 30 ноября. Встреча «Челси» и «Барселоны» пройдет в Лондоне 25 ноября.

Rupertt
Rupertt
сегодня в 16:55
Ситуация, конечно, неприятная, но травмы — часть футбола, даже если они бытовые. Палмер в нынешнем сезоне стал важным игроком, и его отсутствие неизбежно скажется на атакующих действиях. С «Барселоной» и «Арсеналом» команда и так находится не в лучших кондициях, а теперь потеря лидера.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:37
Это что нужно было пинать дома чтобы получить такую травму..... или ему кирпич коробку положили...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:57
Без Палмера командная игра Челси хромает. Но и у Барсы свои потери
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:09
Что с Палмером, что без него — Челси может выиграть у кого угодно и проиграть кому попало. Могут поймать кураж или впасть в спячку — одна из самых непредсказуемых команд в Европе.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:36
Большая потеря для Челси!
