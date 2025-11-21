Палмер пропустит матч с «Барселоной» из-за перелома пальца

1763720323

сегодня, 13:18

Полузащитник английского «Челси» пропустит матч пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» из-за травмы пальца ноги, которую он получил дома. Об этом сообщил главный тренер «Челси» Энцо Мареска, комментарий которого приводит журналист Бен Джейкобс.

«Он точно не сыграет против „Барселоны“ и „Арсенала“ на следующей неделе. К сожалению, дома с ним произошел несчастный случай, он ударился пальцем ноги и сломал его», — сказал Мареска.

Палмеру 23 года, в 10 матчах текущего сезона он забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Англичанин выступает за «Челси» с 2023 года, вместе с командой в 2025 году он стал победителем Лиги конференций и выиграл клубный чемпионат мира.

22 ноября подопечные Марески на выезде сыграют с «Бёрнли» в 12-м туре чемпионата Англии, матч с «Арсеналом» пройдет на домашней арене «Челси» 30 ноября. Встреча «Челси» и «Барселоны» пройдет в Лондоне 25 ноября.