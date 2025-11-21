Top.Mail.Ru
 
 
 
Автобиография Акинфеева возглавила топ спортивных биографий на «Литрес»

сегодня, 15:11

Книга «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» стала самой популярной у пользователей книжного сервиса «Литрес» в период 1 сентября — 21 ноября 2025 года среди биографий спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

«Вышедшая в сервисе „Литрес“ 7 ноября в электронном и аудиоформате книга возглавила осенний топ продаж (период 1 сентября — 21 ноября 2025 года) по совокупному количеству проданных экземпляров в категории биографий спортсменов», — говорится в сообщении.

Автобиография обошла такие работы, как «Теннис. Психология успешной игры» У. Тимоти Гэллуэя и «Правило №1 — никогда не быть №2. Агент Павла Дацюка, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Никиты Зайцева и Никиты Сошникова о секретах побед» Дэна Мильштейна. Кроме того, новинку покупали чаще, чем биографии таких мировых футбольных звезд, как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Златан Ибрагимович и Ламин Ямаль.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:41
Если покупают то значит это людям нужно
shlomo
shlomo
сегодня в 16:34
О как...обогнал и Рона и Мессеныша...:))))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:03, ред.
Лично я никогда не был ярым поклонником Игоря... Спортивные показатели у него высочайшие, спору нет, а вот, как человек, он мне кажется довольно средним. Потому Великим я Акинфеева называть не могу и не хочу. Его книга меня было заинтересовала, но после "яркой" презентации интерес пропал. В то, что её покупают с такой большой скоростью, не верю, впрочем мне всё равно. Вряд ли она представляет какую-то ценность. Сейчас то, что за Акинфеева кто-то написал, напечатают огромным тиражом и будут распространять, как лотерейные билеты. Ещё эти книги могут купить органы власти за бюджетные деньги, а потом будут их дарить мужчинам на День защитника Отечества.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 15:24
Самое интересное что не назван автор - кто написал эту биографию Акинфеева? Или "Литрес" ? Или ИИ? Кержакову тоже надо бы туда свой труд отнести)
