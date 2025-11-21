Автобиография Акинфеева возглавила топ спортивных биографий на «Литрес»

1763727095

сегодня, 15:11

Книга «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» стала самой популярной у пользователей книжного сервиса «Литрес» в период 1 сентября — 21 ноября 2025 года среди биографий спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

«Вышедшая в сервисе „Литрес“ 7 ноября в электронном и аудиоформате книга возглавила осенний топ продаж (период 1 сентября — 21 ноября 2025 года) по совокупному количеству проданных экземпляров в категории биографий спортсменов», — говорится в сообщении.

Автобиография обошла такие работы, как «Теннис. Психология успешной игры» У. Тимоти Гэллуэя и «Правило №1 — никогда не быть №2. Агент Павла Дацюка, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Никиты Зайцева и Никиты Сошникова о секретах побед» Дэна Мильштейна. Кроме того, новинку покупали чаще, чем биографии таких мировых футбольных звезд, как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Златан Ибрагимович и Ламин Ямаль.