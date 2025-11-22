У экс-футболиста ЦСКА Алдонина выявили тяжелое заболевание

1763813068

сегодня, 15:04

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА страдает от тяжелого заболевания. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

«Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА , двукратному чемпиону России, пятикратному обладателю кубка страны. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», — говорится в заявлении.

«Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах. Теперь наша очередь поддержать его в сложной ситуации», — заключили в организации.