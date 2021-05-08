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3 : 1
завершен
08 мая 2021, 14:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 114.5 - 416
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.6
Средний возраст: 25.8 - 27.8
Средний рост: 184.1 - 183.9
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-1-4-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Элланд Роуд
|Даллас Стюарт
|1:0
|13’
|25’
|1:1
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Сон Хын-Мин
ассистент Алли Деле
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Бэмфорд Патрик
ассистент Алиоски Эзган
|2:1
|42’
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Родриго
ассистент Рафинья
|3:1
|84’
|Кох Робин
|51’
|61’
|Регилон
|68’
|Моура Лукас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рафинья
|Робертс Тайлер
|58’
|67’
|Ламела Эрик
|Алли Деле
|67’
|Моура Лукас
|Бэйл Гарет
|Родриго
|Бэмфорд Патрик
|79’
|80’
|Н'Домбеле Тангай
|Ло Чельсо Джовани
|Филлипс Кельвин
|Клих Матеуш
|90’
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|16
|Удары по воротам
|11
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|7
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|10
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|8
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|2
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|2
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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PS ну давайте все вместе посмеемся над Тоттхэмом)))))
PS ну давайте все вместе посмеемся над Тоттхэмом)))))
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Тоттенхэм почти не проиграл Лидсу)))
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Тоттенхэм почти не проиграл Лидсу)))
Можно было засчитать гол Кейна с якобы офсайда. Да и Лидс не только на три гола наиграли.
Шпоры летят мимо еврокубков. Наследие Мавра) И сказать то нечего.
Можно было засчитать гол Кейна с якобы офсайда. Да и Лидс не только на три гола наиграли.
Шпоры летят мимо еврокубков. Наследие Мавра) И сказать то нечего.
Видел бы ты как здоровенный Кейн прослезился после поражения в финале Кубка Английской лиги. Больше всех жалко было Сона, парень явно заслуживает большего своим отношением к делу, а не переоцененный негр с ямайской обсерватории. Англичанин и кыргыз как футболисты и люди отличные, скромные и с характером. Таких в МС только и ждут. Поэтому очень надеюсь, что руководство очухается, сольет вовремя бесхребетного ямайца и в комплекте купит обоих.
Видел бы ты как здоровенный Кейн прослезился после поражения в финале Кубка Английской лиги. Больше всех жалко было Сона, парень явно заслуживает большего своим отношением к делу, а не переоцененный негр с ямайской обсерватории. Англичанин и кыргыз как футболисты и люди отличные, скромные и с характером. Таких в МС только и ждут. Поэтому очень надеюсь, что руководство очухается, сольет вовремя бесхребетного ямайца и в комплекте купит обоих.