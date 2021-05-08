В 1 Мелье Иллан Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 95

П 15 Даллас Стюарт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

П 5 Кох Робин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 95

З 14 Льоренте Диего Фолов совершено: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 95

З 21 Стрейк Паскаль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

З 2 Эйлинг Люк Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

П 43 Клих Матеуш Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 22 Харрисон Джек Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 95

З 10 Алиоски Эзган Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 44 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 95

Н 9 Бэмфорд Патрик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 79

П 11 Робертс Тайлер Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 58

Запасные игроки

В 13 Касилья Кико

З 28 Берарди Гаэтано

З 24 Дэвис Лейф

П 7 Поведа Иан

П 23 Филлипс Кельвин Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 5

П 46 Шакелтон Джейми

П 19 Эрнандес Пабло

Н 18 Рафинья Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 37