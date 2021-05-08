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Лидс - Тоттенхэм
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Манчестер Сити - Челси
Ливерпуль - Саутгемптон

Текстовая онлайн трансляция матча Лидс против Тоттенхэм

Лидс Логотип футбольный клуб Лидс 3:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
Лидс
3 : 1
завершен
08 мая 2021, 14:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 114.5 - 416
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.6
Средний возраст: 25.8 - 27.8
Средний рост: 184.1 - 183.9
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-1-4-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 35 тур
Стадион Элланд Роуд
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.573.892.06
BetBoom 4.10 3.95 1.87
    Еще
     
    13' (1:0) Даллас Стюарт (15)
     
    42' (2:1) Бэмфорд Патрик (9) (Алиоски Эзган (10))
     
    51' Кох Робин (5)
     
    58' Робертс Тайлер (11) уходит с поля, Рафинья (18) вышел на поле
     
    79' Бэмфорд Патрик (9) уходит с поля, Родриго (20) вышел на поле
     
    84' (3:1) Родриго (20) (Рафинья (18))
     
    90' Клих Матеуш (43) уходит с поля, Филлипс Кельвин (23) вышел на поле
     
    25' (1:1) Сон Хын-Мин (7) (Алли Деле (20))
     
    61' Регилон (3)
     
    2
    67' Алли Деле (20) уходит с поля, Ламела Эрик (11) вышел на поле
    67' Бэйл Гарет (9) уходит с поля, Моура Лукас (27) вышел на поле
     
    68' Моура Лукас (27)
     
    80' Ло Чельсо Джовани (18) уходит с поля, Н'Домбеле Тангай (28) вышел на поле
    Голы
    Даллас Стюарт 1:0 13’
    25’ 1:1 Сон Хын-Мин
    ассистент Алли Деле
    Бэмфорд Патрик
    ассистент Алиоски Эзган     		2:1 42’
    Родриго
    ассистент Рафинья     		3:1 84’
    Наказания
    Кох Робин 51’
    61’ Регилон
    68’ Моура Лукас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рафинья Робертс Тайлер 58’
    67’ Ламела Эрик Алли Деле
    67’ Моура Лукас Бэйл Гарет
    Родриго Бэмфорд Патрик 79’
    80’ Н'Домбеле Тангай Ло Чельсо Джовани
    Филлипс Кельвин Клих Матеуш 90’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 11
    		7 Удары в створ 3
    		12 Фолы 10
    		8 Угловые 6
    		1 Офсайды 2
    		53% Владение мячом 47%
    		2 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Vave666
    Vave666 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    08 мая в 23:22
    Как раз этого и ожидали от команды Бьелсы! Тем более что ЛЮ долго не было в премьерке
    goalaktika
    goalaktika
    08 мая в 21:29
    Бьелса не оставил шансов молодому тренеру
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 мая в 18:07
    На классе, Лидс! Ну а Тоттенхэму не Моуриньо мешал, как мы уже поняли. Они просто сдулись)
    lobsterdam
    lobsterdam
    08 мая в 17:28
    Почеттино создал команду, а теперь ТТХ ждет зона серого прозябания, надо менять практически всех, за исключением 3-4 -х игроков. Кто возьмется за это? Такой же расклад ждет МС после ухода ПГ из клуба.
    Bom Bom
    Bom Bom
    08 мая в 17:01
    На классе
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ allemz II (комментарий удален) (раскрыть)
    08 мая в 16:57, ред.
    В свое время он тоже феерил, несмотря на то что много моментов губил. Насчёт другого сити без нападающих и с классными защитниками ты прав. Этот сезон безупречен.
    DXTK
    DXTK
    08 мая в 16:57
    Лидс с победой, че сказать на классе.

    PS ну давайте все вместе посмеемся над Тоттхэмом)))))
    dimagas2
    dimagas2 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    08 мая в 16:55
    Это далеко не так,Саутгемнтон,самая непредсказемая, могут проиграть 7-0 и потом нагнуть ВХЮ или ничейку с Челси 3-3 отбегать.
    Viduka
    Viduka ответ aNOOBis (раскрыть)
    08 мая в 16:44
    По ВАРу в Англии можно смело снимать юморитическое шоу. У того же Бэмфорда в матче с КП нашли офсайд, прочертив линию по локтю вытянутой руки. Смех да и только.
    youtomee
    youtomee
    08 мая в 16:43
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
      08 мая в 16:41, ред.
      Насчёт Кейна не знаю, но меня удивляет что Сона досихпор никто из грандов не перетащил к себе. Трудолюбивый, скоростной, снайпер умеющий открываться, убегать на отрыв, чувствует голевой момент, хорошо владеет мячем, не избалован большими деньгами... Что ещё нужно.
      azkan
      azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
      08 мая в 16:38
      Нужно в ГОСТах допуски вписать плюс минус 2 см))
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      08 мая в 16:36
      Самая не предсказуемая команда этого сезона, ЛИДС!!
      sihafazatron
      sihafazatron
      08 мая в 16:36
      «Лидс» почти с разгромным счетом обыграл «Тоттенхэм» на своем поле

      ----------------
      Тоттенхэм почти не проиграл Лидсу)))
      Viduka
      Viduka ответ allemz II (комментарий удален) (раскрыть)
      08 мая в 16:35
      Спасибо:) 27 лет - не возраст, а чисто по футбольным качествам Холланду до Кейна пока далеко. Кейн и в завершении более эффективен, и в созидании великолепен, о чем весьма ярко говорит статистика. То, что нужно Гвардиоле.
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Viduka (раскрыть)
      08 мая в 16:33
      ттх просто хотел бабла срубить)))
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      08 мая в 16:32
      санкции УЕФА аукнулись, сами сливают игры)))
      aNOOBis
      aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
      08 мая в 16:30
      Ну, не одному Кейну такой микроскопический офсайд засчитали, правила одинаковы должны быть для всех
      Mi6
      Mi6
      08 мая в 16:27
      Бьелса - гений
      dzvinka
      dzvinka
      08 мая в 16:24
      у Бьелсы седня на обед курочка в соусе, ощипал этого молокососа тотенхемского как птенца, которого Леви "тренером" поставил)))
      azkan
      azkan
      08 мая в 16:23, ред.
      Лидс с уверенной победой! Счет может быть не очень справедливый.
      Можно было засчитать гол Кейна с якобы офсайда. Да и Лидс не только на три гола наиграли.
      Шпоры летят мимо еврокубков. Наследие Мавра) И сказать то нечего.
      Viduka
      Viduka
      08 мая в 16:21
      И ТТХ с такой игрой хотел в Суперлигу?
      mishgan88
      mishgan88
      08 мая в 16:20
        aNOOBis
        aNOOBis ответ dzvinka (раскрыть)
        08 мая в 16:18
        Он этими рабонами застолбил себе место в истории :-) больше о нём особо нечего вспомнить
        aNOOBis
        aNOOBis ответ allemz (раскрыть)
        08 мая в 16:16
        Я сильно сомневаюсь в человеческих качествах Харри. Он очень любит ломать соперников, считаю, что он подленький. Его статус едва не единственной английской суперзвезды развязывает ему руки, арбитры многое прощают. Да, и на стату он свою молится.
        dzvinka
        dzvinka
        08 мая в 16:16
        кю****ть ламела клоун, команда горит 3-1 он рабоной пасы пробует раздавать перед чужой штрафной и выбивает в аут))) ахахаха
        Viduka
        Viduka ответ allemz (раскрыть)
        08 мая в 16:10
        Как-то даже в голове не укладывается, что у лучшего нападающего мира (при всем уважении к Левандовскому) нет ни одного трофея.
        Viduka
        Viduka ответ DXTK (раскрыть)
        08 мая в 16:03
        Гол Кейна все-таки стоило засчитать.
        allemz
        allemz ответ Viduka (раскрыть)
        08 мая в 16:03
        Ну Сона же вместо Стерлинга, мои хотелки это) А так, конечно же, в приоритете у руководства МС - Кейн.
        Видел бы ты как здоровенный Кейн прослезился после поражения в финале Кубка Английской лиги. Больше всех жалко было Сона, парень явно заслуживает большего своим отношением к делу, а не переоцененный негр с ямайской обсерватории. Англичанин и кыргыз как футболисты и люди отличные, скромные и с характером. Таких в МС только и ждут. Поэтому очень надеюсь, что руководство очухается, сольет вовремя бесхребетного ямайца и в комплекте купит обоих.
        Viduka
        Viduka ответ allemz (раскрыть)
        08 мая в 15:42
        Может, лучше Кейна? Он вроде собрался уходить из ТТХ.
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