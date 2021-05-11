Манчестер Юнайтед

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1 : 2
завершен
11 мая 2021, 20:00
вторник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.8
Средний возраст: 24.8 - 26
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Олд Траффорд
|10’
|0:1
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Томас Люк
ассистент Тилеманс Юри
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Гринвуд Мэйсон
ассистент Амад Диалло
|1:1
|15’
|66’
|1:2
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Союнджу Чаглар
ассистент Олбрайтон Марк
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Мэддисон Джеймс
|Перес Айосе
|Кавани Эдинсон
|Гринвуд Мэйсон
|66’
|Рэшфорд Маркус
|Эланга Антони
|66’
|Фернандеш Бруну
|Амад Диалло
|78’
|80’
|Чудхури Хамза
|Варди Джейми
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|4
|Удары по воротам
|12
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|1
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|0
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|1
|Cэйвы
|0
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Браво МЮ, титул от МС уже никуда не делся бы, а поставить на место врага это очень приятно)
Браво МЮ, титул от МС уже никуда не делся бы, а поставить на место врага это очень приятно)
Странно, что не удосужился загуглить хотя бы)
До шейхов: 12 титулов (1 еврокубок) + легенды в зале славы английского футбола)
Странно, что не удосужился загуглить хотя бы)
До шейхов: 12 титулов (1 еврокубок) + легенды в зале славы английского футбола)
В итоге поздравляю МС и фанов, с чемпионством!!! Ликуйте. Это ваш день. Добавить к этому ушастого в конце мая и можно смело гордится клубом, не смотря на отсутствия исторических достижений.
В итоге поздравляю МС и фанов, с чемпионством!!! Ликуйте. Это ваш день. Добавить к этому ушастого в конце мая и можно смело гордится клубом, не смотря на отсутствия исторических достижений.
3 кубок АПЛ за 4 года.
3 кубок АПЛ за 4 года.