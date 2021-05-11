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Манчестер Юнайтед - Лестер Сити
Саутгемптон - Кристал Пэлас

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Лестер Сити

Манчестер Юнайтед Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед 1:2 Логотип футбольный клуб Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
1 : 2
завершен
11 мая 2021, 20:00
вторник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.8
Средний возраст: 24.8 - 26
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 0
Лестер Сити
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 36 тур
Стадион Олд Траффорд
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.402.97
Лига Ставок 3.75 3.55 2.03
Мелбет 3.43 3.57 2.18
1XBET 1.95 12.00 1.94
BetBoom 3.78 3.58 2.05
    Еще
     
    15' (1:1) Гринвуд Мэйсон (11) (Амад Диалло (19))
     
    2
    66' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Кавани Эдинсон (7) вышел на поле
    66' Эланга Антони (56) уходит с поля, Рэшфорд Маркус (10) вышел на поле
     
    78' Амад Диалло (19) уходит с поля, Фернандеш Бруну (18) вышел на поле
     
    10' (0:1) Томас Люк (33) (Тилеманс Юри (8))
     
    65' Перес Айосе (17) уходит с поля, Мэддисон Джеймс (10) вышел на поле
     
    66' (1:2) Союнджу Чаглар (4) (Олбрайтон Марк (11))
     
    80' Варди Джейми (9) уходит с поля, Чудхури Хамза (20) вышел на поле
    Голы
    10’ 0:1 Томас Люк
    ассистент Тилеманс Юри
    Гринвуд Мэйсон
    ассистент Амад Диалло     		1:1 15’
    66’ 1:2 Союнджу Чаглар
    ассистент Олбрайтон Марк
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Мэддисон Джеймс Перес Айосе
    Кавани Эдинсон Гринвуд Мэйсон 66’
    Рэшфорд Маркус Эланга Антони 66’
    Фернандеш Бруну Амад Диалло 78’
    80’ Чудхури Хамза Варди Джейми
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 12
    		1 Удары в створ 3
    		9 Фолы 12
    		3 Угловые 4
    		3 Офсайды 0
    		52% Владение мячом 48%
    		1 Cэйвы 0
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    Все комментарии
    Ares_the_God
    Ares_the_God
    12 мая в 11:06
    Красавцы, максимально усложнили задачу своим недругам из Ливерпуля))
    Браво МЮ, титул от МС уже никуда не делся бы, а поставить на место врага это очень приятно)
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
    12 мая в 10:59
    Это я сарказмически. Задел ненавистников и глоров, обвиняющих МС в бесхребетности и в отсутствии истории. Не бери в серьез.
    galem72
    galem72
    12 мая в 10:39
    Скамья точно короткая и, к сожалению, пустая. На АПЛ надежды не было, но вот за Серебро и за победу в ЛЕ хочется зацепиться. Надеюсь, парни смогут сотворить чудо, потому как на Гуннара уповать бессмысленно.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    12 мая в 07:51
    Ожидаемый исход. Было понятно против Лестера будет запас, против Ливерпуля основа, но это только из-за календаря. В обороне так себе сыграли, Матич нормально отыграл, Гринвуд и Диалло хорошо, Эланга так себе.
    Foxes
    Foxes
    12 мая в 07:29
    Так держать Лисы!
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    12 мая в 06:47
      Mi6
      Mi6
      12 мая в 00:09
      Красавцы конечно
      Inside91
      Inside91
      12 мая в 00:00
      Что ж , горожан с кубком , а мне сейчас главное , чтобы колбасный цех был размазан
      Баобаб
      Баобаб ответ L. F. С. (раскрыть)
      11 мая в 23:17
        allemz
        allemz ответ Beka_byaka (раскрыть)
        11 мая в 22:57, ред.
        "не смотря на отсутствия исторических достижений."
        Странно, что не удосужился загуглить хотя бы)

        До шейхов: 12 титулов (1 еврокубок) + легенды в зале славы английского футбола)
        allemz
        allemz ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
        11 мая в 22:52
        У них график не айс, вынуждены были
        Robert Petrov 1
        Robert Petrov 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        11 мая в 22:36
        Странная игра, маню играл непонятным составом. Но Лестер выиграл по делу
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        11 мая в 22:32
        Что тут случилось? Слив или реально Лестер хорош был?
        L. F. С.
        L. F. С.
        11 мая в 22:20
        Кто бы сомневался- слили Лестеру чтобы умирать против Ливерпуля. Ну что ж тем интереснее.
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ Beka_byaka (раскрыть)
        11 мая в 22:12, ред.
        Если фаны снова начнут бедокурить около стадиона, технарь неизбежен!!!
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
        11 мая в 22:10
        Оно такое же как в прошлом году, когда МЮ обыграл Ман.Сити и лишил шансов математически догнать Ливерпуль, сколько лет он с нансеста их гнал, а ученик взял и снова их на насест воздвиг))
        волгодон 2
        волгодон 2 ответ lobsterdam (раскрыть)
        11 мая в 22:04
        Относительное достижение. Последние годы идут под их диктовку. И сегодняшнее чемпионство не переполнено эйфорией.Даже стало немного обыденным.
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ Evilhuman (раскрыть)
        11 мая в 22:04
        Если МЮ проиграет и Ливерпулю, так лучше уж влиплибы им техническое поражение. Чем переносить матч и выматывать футболистов.
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ lobsterdam (раскрыть)
        11 мая в 22:02, ред.
        Я лицезрел, МЮ нужно 3 очка в оставшихся матчах набрать, чтобы закрепить за собой 2 место, В ЛЧ они уже попали
        lobsterdam
        lobsterdam ответ волгодон 2 (раскрыть)
        11 мая в 22:02
        маловато будет, это не достижение. Рановато мс еще в гранды АПЛ...
        lobsterdam
        lobsterdam ответ Ice van Reed (раскрыть)
        11 мая в 22:01
        играл резерв до 70 минуты...
        lobsterdam
        lobsterdam
        11 мая в 22:00
        Оле "проверил"" резервистов. Получилось. Резервисты показали, что они ни на что не годны. Ну и сербское пешеходное бревно (очередной привоз) пора уже вернуть туда, откуда его зачем-то приволок Мауриньо. Матч особо ничего не решал, но смотреть было мучительно на эти жалкие потуги. Хотели типа "на классе", но лестер действовал более агрессивно и у них получилось. Может их уже на банкет пригласили соседи, вот они и расслабились...
        allemz
        allemz
        11 мая в 21:59
        Хорошо, что раньше оформили) До 29 числа еще успеют нажраться и протрезветь. Главное, чтоб ЛЧ взяли, а дальше чо хотят пусть делают, хоть пол Альбиона перетрахают, по барабану))
        Evilhuman
        Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
        11 мая в 21:58
        Согласен, но это то был всего второй
        Igo0rek
        Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
        11 мая в 21:57
        Спасибо, дружище))
        allemz
        allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
        11 мая в 21:57
        Мерси, мон ами)
        Beka_byaka
        Beka_byaka
        11 мая в 21:57
        Ждал камбека от самого кабечного клуба в истории, но не дождался. Лестер достоин всех похвал. Ещё в начале сезона говорил что они достойны чемпионства, конкурируют с грандами, причем достойно, а Варди самый из самых не дооцененных форвардов. Так пашет будто ему 18 лет.

        В итоге поздравляю МС и фанов, с чемпионством!!! Ликуйте. Это ваш день. Добавить к этому ушастого в конце мая и можно смело гордится клубом, не смотря на отсутствия исторических достижений.
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
        11 мая в 21:55
        За 8 дней 4 матча, любой матч не лёгкий!!!
        волгодон 2
        волгодон 2
        11 мая в 21:55
        МанСити с чемпионством!
        3 кубок АПЛ за 4 года.
        Elliada
        Elliada
        11 мая в 21:54
        МС - чемпион. Поздравляю Гвардиолу с 10-м трофеем.
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