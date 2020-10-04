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Бавария - Герта
Вольфсбург - Аугсбург

Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против Герта

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    Голы
    Левандовски Роберт
    ассистент Гнабри Серж     		1:0 40’
    Левандовски Роберт
    ассистент Ричардс Крис     		2:0 51’
    59’ 2:1 Кордоба Джон
    ассистент Кунья Матеус
    71’ 2:2 Кунья Матеус
    ассистент Пёнтек Кшиштоф
    Левандовски Роберт
    ассистент Мюллер Томас     		3:2 85’
    88’ 3:3 Нганкам Йессик
    ассистент Миттельштедт Максимилиан
    Левандовски Роберт 4:3(П) 90+3’
    Наказания
    13’ Кордоба Джон
    Эрнандес Люка 58’
    84’ Пёнтек Кшиштоф
    Гнабри Серж 85’
    90+2’ Миттельштедт Максимилиан
    Левандовски Роберт 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Толиссо Корентен Киммих Йозуа 65’
    Мусиала Джамал Эрнандес Люка 65’
    Павар Бенжамен Ричардс Крис 65’
    68’ Пёнтек Кшиштоф Зеефуик Дейвайсио
    87’ Нганкам Йессик Люкебакио Доди
    Зюле Никлас Дэвис Альфонсо 89’
    Мартинес Хави Гнабри Серж 90+4’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 10
    		9 Удары в створ 5
    		13 Фолы 19
    		6 Угловые 1
    		2 Офсайды 6
    		66% Владение мячом 34%
    		2 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Karkaz
    Karkaz
    05 октября в 19:17
    Не увидел левого пенальти, может надо несколько повторов посмотреть со всех ракурсов, но Герта не заслуживала поражения, можно было обойтись без 11 метров.
    galem72
    galem72
    05 октября в 10:31
    Если убрать наличие спорного пена, то Леванда просто шикарен! Интересно, что железячный кикнадз теперь скажет? Тоже убогую пародию со своим миранчуком состряпает? ))
    Adolf33
    Adolf33 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    05 октября в 08:24
    Пенальти чистейший. Защитник остался за спиной у Левы, до ворот метра 2-3 и никого рядом. Лева пытался выпрыгнуть на мяч, но защитник борцовским приемом перевел Леву в партер. Какие еще сомнения?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    05 октября в 05:24
    Есть покер от, на мой взгляд, не состоявшегося обладателя Золотого Мяча по итогам этого года! Так держать, Лева) Герта сыграла более чем достойно в гостях и напрягала баварцев до самых последних минут матча. С потной победой всех преданных болельщиков Баварии!
    lexatver
    lexatver
    04 октября в 23:40
    Пеналь левейший, да ещё и определивший результат
    Анд-м
    Анд-м ответ ХУБУЛ (раскрыть)
    04 октября в 22:47
    А чем мы спорим. Каждый останется при своём мнении. Но я бы не хотел что бы моя команда вот так выигрывала.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ ответ Анд-м (раскрыть)
    04 октября в 22:42
    Ну Лева ему руку запихнуть мог куда хотел на то он и нападающий. Но это не отменяет того факта, что защитник проиграл ему позицию оставив его перед собой прямо около пустых ворот, для чего ему пришлось схватить нападающего за ту самую руку и потянуть вниз, заработав тем самым пенальти.
    Анд-м
    Анд-м ответ ХУБУЛ (раскрыть)
    04 октября в 22:21
    С общего плана действий так показалось, а когда укрупнили, это уже лева запихнул руку в подмышку, а дальше дело техники, тут судьи и готовы купится. Все просто 😏👍
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ ответ Анд-м (раскрыть)
    04 октября в 22:14
    Чистейший пенальти, там даже повтор не нужен был уже в динамике видно было, что игрок Герты взял за руку Левандовский и потянул вниз сняв при этом с головы мяч в пару метрах от пустых ворот.
    Анд-м
    Анд-м ответ ХУБУЛ (раскрыть)
    04 октября в 21:54
    Левая пенка на последней минуте.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    04 октября в 21:52
    Левандовски не зря недавно мяч получил!
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ ответ Анд-м (раскрыть)
    04 октября в 21:50
    А что судьи?
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    04 октября в 21:49
    Отличный матч, Герта молодцы должны были ничью увозить но пеналь был 100% тут уж нечего не поделаешь.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    04 октября в 21:44
    Да уж, судьи в бундеслиге судят в пользу красно-белых, впрочем как и в рпл
    Palex
    Palex
    04 октября в 21:39, ред.
    Хороший матч, огненный. В идеале, конечно же, Герта ничью заслужила. В оправдании Баварии, много чего можно назвать. Играли после тяжелейшего матча с Дортмундом, отсутствии Коммана и Сане, не на своих позициях играли Алаба и Дейвис( Алаба на позиции ЦЗ просто мрак). Очень большие потери, это уход Алькантары, Коутиньо и Перешича. Вообщем этот сезон для Баварии, будет очень тяжелый и есть вероятность, что Мюнхен не только не повторит прошлый сезон, но и вообще ничего не выйграет. Но хотел бы ошибаться.
    Анд-м
    Анд-м
    04 октября в 21:27
    Сьдьи, больше мне сказать нечего
    Брулин
    Брулин
    04 октября в 21:26
    Наверное лучший нападающий последних лет, стабильность запредельная.Вот у кого действительно украли Золотой Мяч
    valeron4321
    valeron4321
    04 октября в 21:26
    Заголовок темы правильнее назвать - судья вырвал победу для Баварии!
    sv_1969
    sv_1969
    04 октября в 21:20
    Удивлен!Но не срослось! 4-3
    vastudio
    vastudio
    04 октября в 21:18
    Осткок позорной баварии на 93 минуте с пенальти,дутый победитель ЛЧ, который дома честно не может одолеть какую-то Герту))))
    Roger Young
    Roger Young
    04 октября в 21:16
    Если Бавария не может, судья поможет.

    Такой же продажный чемпионат стал, как и Италия с Россией.
    pomor45
    pomor45
    04 октября в 21:07
    Этот пенальти весьма примечательный пример для наших почитателей европейского судейства.
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 октября в 21:06
    Роберт супер!
    particular
    particular
    04 октября в 21:04
    Зажигательный поединок, догоняющий счёт и спасительная феерия Лёвы..:)
    dimagas2
    dimagas2
    04 октября в 21:01
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      04 октября в 21:00, ред.
      Покер Левандовски!
      Вот этого игрока нагло лишили заслуженного ЗМ!!!
      Немецкую машину-Баварию, с победой! Матч не смотрел, подробности не знаю. Тут некоторые пишут, что пенальти левые. Это правда?
      DVL
      DVL
      04 октября в 21:00
      Герта не заслужила поражения. Пеналь все испортил.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      04 октября в 20:58
      С ливерпульским душком победа, лучше бы честная ничейка
      Сп62
      Сп62
      04 октября в 20:56
      Вытащили за уши. Как же, Бавария!
      Шишанутый
      Шишанутый
      04 октября в 20:54
      А пенка то левая! Лева конечно красава но принес победу Баварии судья с левого пенальти. За Герту обидно так круто седня играли а судьбу матча за них решил арбитр.
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