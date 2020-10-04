В 1 Шволов Александер Голов пропущено: 4 Выносы: 2 Спасений: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 20 Бойата Дедрик Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 42 Зеефуик Дейвайсио Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 68

З 17 Миттельштедт Максимилиан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 2 Пекарик Петер Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 5 Штарк Никлас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 6 Дарида Владимир Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 29 Тусар Люка Фолов заработано: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Н 15 Кордоба Джон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

П 10 Кунья Матеус Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 11 Люкебакио Доди Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 22 Ярстейн Руне

З 31 Дардаи Мартон

З 32 Нетц Лука

З 21 Платтенхардт Марвин

П 39 Альбрехт Юлиан

П 18 Аскасибар Сантьяго

Н 27 Нганкам Йессик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Минут сыграно: 9

Н 9 Пёнтек Кшиштоф Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 22