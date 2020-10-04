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4 : 3
завершен
04 октября 2020, 19:00
воскресенье
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Стадион Альянц Арена
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Левандовски Роберт
ассистент Гнабри Серж
|1:0
|40’
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Левандовски Роберт
ассистент Ричардс Крис
|2:0
|51’
|59’
|2:1
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Кордоба Джон
ассистент Кунья Матеус
|71’
|2:2
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Кунья Матеус
ассистент Пёнтек Кшиштоф
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Левандовски Роберт
ассистент Мюллер Томас
|3:2
|85’
|88’
|3:3
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Нганкам Йессик
ассистент Миттельштедт Максимилиан
|Левандовски Роберт
|4:3(П)
|90+3’
|13’
|Кордоба Джон
|Эрнандес Люка
|58’
|84’
|Пёнтек Кшиштоф
|Гнабри Серж
|85’
|90+2’
|Миттельштедт Максимилиан
|Левандовски Роберт
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Толиссо Корентен
|Киммих Йозуа
|65’
|Мусиала Джамал
|Эрнандес Люка
|65’
|Павар Бенжамен
|Ричардс Крис
|65’
|68’
|Пёнтек Кшиштоф
|Зеефуик Дейвайсио
|87’
|Нганкам Йессик
|Люкебакио Доди
|Зюле Никлас
|Дэвис Альфонсо
|89’
|Мартинес Хави
|Гнабри Серж
|90+4’
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|22
|Удары по воротам
|10
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|9
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|19
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|6
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|6
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|2
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|3
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Такой же продажный чемпионат стал, как и Италия с Россией.
Такой же продажный чемпионат стал, как и Италия с Россией.
Вот этого игрока нагло лишили заслуженного ЗМ!!!
Немецкую машину-Баварию, с победой! Матч не смотрел, подробности не знаю. Тут некоторые пишут, что пенальти левые. Это правда?
Вот этого игрока нагло лишили заслуженного ЗМ!!!
Немецкую машину-Баварию, с победой! Матч не смотрел, подробности не знаю. Тут некоторые пишут, что пенальти левые. Это правда?