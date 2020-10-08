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Россия - Швеция
Узбекистан - Иран
ЮАР - Намибия
Бельгия - Кот-д'Ивуар
Англия - Уэльс

Текстовая онлайн трансляция матча Россия против Швеция

Россия Логотип футбольный клуб Россия 1:2 Логотип футбольный клуб Швеция Швеция
Россия
Швеция
1 : 2
завершен
08 октября 2020, 19:15
четверг
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Товарищеские матчи. Сборные 2020
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    21’ 0:1 Исак Александер
    ассистент Ларссон Себастьян
    73’ 0:2 Йоханссон Маттиас
    ассистент Олссон Кристоффер
    Соболев Александр
    ассистент Черышев Денис     		1:2 90+2’
    Наказания
    Кузяев Далер 86’
    90+1’ Олссон Кристоффер
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Соболев Александр Дзюба Артём 46’
    Зобнин Роман Оздоев Магомед 46’
    46’ Олссон Кристоффер Ларссон Себастьян
    46’ Йоханссон Маттиас Крафт Эмиль
    Черышев Денис Фернандес Марио 61’
    Ионов Алексей Мостовой Андрей 61’
    64’ Квайсон Робин Исак Александер
    72’ Ульссон Мартин Бенгтссон Пьерр
    Кузяев Далер Газинский Юрий 73’
    Бакаев Зелимхан Миранчук Антон 74’
    77’ Классон Виктор Сема Кен
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 3
    		17 Фолы 9
    		11 Угловые 3
    		7 Офсайды 0
    		59% Владение мячом 41%
    		1 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Tommy Lee
    Tommy Lee ответ амурец (раскрыть)
    09 октября в 10:07
    Чабан сказал, что для них нет товарищеских матчей, так что не надо тут. А для шведов, да, товарняк в полноги скатали.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    09 октября в 10:01
    Соболев симулянт еще тот. В каждом матче это показывает
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Qatar Airways (раскрыть)
    09 октября в 09:47
      Знатог
      Знатог
      09 октября в 06:31
      Да этож была сборная ветеранов.
      Dima salev
      Dima salev
      09 октября в 06:06
      Наши крыво ногие даже не могут угловые продавать, Испания школа показала как надо продавать угловые
      амурец
      амурец
      09 октября в 05:34
      товарищеский матч, он и есть товарищеский
      Санчо Панса
      Санчо Панса ответ Дармштадище-Ингольштадище (раскрыть)
      09 октября в 05:14
      Матч реально был товарищеский! С турками будет совершенного другой футбол)
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      09 октября в 05:13
      Эх, очень жаль, что сказать.. Имели игровое преимущество, особенно во владении мячом, а толку то? Первый гол после штрафного удара, а второй вышел в результате рикошета он нашего футболиста. Ладно, верим в лучшее, что еще остается!
      Qatar Airways
      Qatar Airways ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      09 октября в 03:07, ред.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        09 октября в 02:23
        Как же рад за россиию!!!
        Желаю вам всегда такого результата...
        Дармштадище-Ингольштадище
        Дармштадище-Ингольштадище
        09 октября в 00:48
        для усача всё нормально, ему товарняки ни к чему
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        09 октября в 00:16, ред.
        Судить команду по товарнякам - не серьёзно.......

        Вспомните....
        Мы в 7-ми последних товарищеских игр перед ЧМ-2018 - не выиграли ни в одной !!!!!!!
        И не счесть кушатов грязи вылитых на Черчесова и игроков....
        Но...лишь до первой официальной игры....

        Удачи Тренеру и Сборной !!!!!!!
        Рожден в СССР
        Рожден в СССР
        09 октября в 00:10
          liverpool-today
          liverpool-today ответ Костик Смирнов (раскрыть)
          08 октября в 23:59
          Так если подумать некого ставить. Даже кого поставили, суеты много, а толку чуть
          ЛЬВОВ НА МЯСО
          ЛЬВОВ НА МЯСО ответ RIR68 (раскрыть)
          08 октября в 23:55
          Кутепову - 27! Сегодня у России в основе было лишь 3 футболиста младше Кутепова!
          1bear
          1bear
          08 октября в 23:54
          не смертельно,но неприятно
          RIR68
          RIR68 ответ Константин Белых (раскрыть)
          08 октября в 23:47
          На вечно молодого Кутепова посмотреть желание не возникает?
          isamsn
          isamsn
          08 октября в 23:45
          А что можно показать, когда в основе неувядающий Жирков, неудачник Ионов и.т.д. Мостовой ,Кутепов.....
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          08 октября в 23:37
          Обычный товарищеский (игрушечный) матч....
          А выводов тут ...)))
          Вплоть до отставки....))

          Понятно что Черчесов "коней на переправе не меняет" и второй большой турнир хочет проскочить с "проверенными бойцами"......
          Понятно что наши игроки не самые мастеровитые в европах...ибо все из местного не самого сильного чемпионата......и выдать свой максимум могут (как показал ЧМ) только при запредельной мотивации и сверхотдачи....

          Все эти товарняки почти за год до ЧЕ - не показательны....
          По-любому группа не сложная...Бельгию в любом случае не обыграть....а Данию и Финляндию проходить обязаны...Миранчук и Головин нам в помощь...)))
          alexgurzan
          alexgurzan ответ iri13 (раскрыть)
          08 октября в 23:30
          .
          iri13
          iri13 ответ Garrincha58 (раскрыть)
          08 октября в 23:26
          А Манчини тоже физрук?..вряд ли..а толку поменее, чем при СБС..о МЛ просто молчу..так что все относительно..
          вывод, не стоит судить сгоряча..а скорее, по незнанию, злости и пр..
          iri13
          iri13
          08 октября в 23:22
          В инете понравилось: " Все таки нашей сборной надо играть в 3 цз, один Кудряшов не способен нейтрализовать Кутепова"
          Против ЦСКА
          Против ЦСКА
          08 октября в 23:20
          Бывает
          Василий 50
          Василий 50
          08 октября в 23:14
          Да и хрен с ним
          zsb1961
          zsb1961
          08 октября в 23:11
          Ожидаемо!
          Анд-м
          Анд-м
          08 октября в 23:03
          Не получилось посмотри, ну и хрен с ним 😇
          Palex
          Palex ответ Garrincha58 (раскрыть)
          08 октября в 22:55
          Ну назови фамилии, кто должен тренировать сборную и кто Зенит?
          lobsterdam
          lobsterdam
          08 октября в 22:51
          все то же и те же: безыдейное, бессмысленное толковище. Единственное, что запомнилось, это разъяренный Черчесов в габардиновом плаще а-ля 1975 года, выкрикивающий что-то полуцензурное своим подопечным. Видимо, на тренировках не докричался...
          Garrincha58
          Garrincha58
          08 октября в 22:45
          кто у нас руководит футболом Дюков он что в футболе разбирается он же просто бизнесмен кто у нас руководит сборной бывший вратарь упрямый деспот который так упрям что меры не знает он думает что он самый умный кто у нас руководит чемпионом страны Зенитом Семак физрук тренеришко и вы все хотите чтобы у нас был настоящий футбол так не бывает и никогда не будет какие тренеры таков и футбол
          Sandvikens AIK
          Sandvikens AIK ответ makkie (раскрыть)
          08 октября в 22:43
          Ну да. С ним бы штук пять получили.
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