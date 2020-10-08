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1 : 2
завершен
08 октября 2020, 19:15
четверг
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|21’
|0:1
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Исак Александер
ассистент Ларссон Себастьян
|73’
|0:2
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Йоханссон Маттиас
ассистент Олссон Кристоффер
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Соболев Александр
ассистент Черышев Денис
|1:2
|90+2’
|Кузяев Далер
|86’
|90+1’
|Олссон Кристоффер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Соболев Александр
|Дзюба Артём
|46’
|Зобнин Роман
|Оздоев Магомед
|46’
|46’
|Олссон Кристоффер
|Ларссон Себастьян
|46’
|Йоханссон Маттиас
|Крафт Эмиль
|Черышев Денис
|Фернандес Марио
|61’
|Ионов Алексей
|Мостовой Андрей
|61’
|64’
|Квайсон Робин
|Исак Александер
|72’
|Ульссон Мартин
|Бенгтссон Пьерр
|Кузяев Далер
|Газинский Юрий
|73’
|Бакаев Зелимхан
|Миранчук Антон
|74’
|77’
|Классон Виктор
|Сема Кен
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|10
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|3
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|17
|Фолы
|9
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|11
|Угловые
|3
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|7
|Офсайды
|0
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|1
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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Вспомните....
Мы в 7-ми последних товарищеских игр перед ЧМ-2018 - не выиграли ни в одной !!!!!!!
И не счесть кушатов грязи вылитых на Черчесова и игроков....
Но...лишь до первой официальной игры....
Удачи Тренеру и Сборной !!!!!!!
Вспомните....
Мы в 7-ми последних товарищеских игр перед ЧМ-2018 - не выиграли ни в одной !!!!!!!
И не счесть кушатов грязи вылитых на Черчесова и игроков....
Но...лишь до первой официальной игры....
Удачи Тренеру и Сборной !!!!!!!