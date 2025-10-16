Арбитра МФЛ отстранили на три года за попытку организации договорного матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил арбитра Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Хорена Чалабяна на три года за попытку организации договорного матча. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.
«Рассмотрели дело о попытке договорных матчей в ЮФЛ и МФЛ в отношении судьи Хорена Чалабяна. Арбитр ЮФЛ, МФЛ, Федерации Московской области. Попытка оказания противоправного влияния на результат матча между командами „Урал-м“ из Екатеринбурга и „Краснодар-м“. КДК РФС запретил Чалабяну заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на три года», — сказал Григорьянц.
Теперь дело за теми структурами, которые должны передать дело в соответствующие органы.
Кстати может параллельно все уже идет.
За попытку есть ст. 30 ст. 184 УК РФ
Лишение свободы до 4 лет и штраф до 500 000 р.
Не та организация занимается такого вида нарушениями очевидно же. При выявлении подобного нарушения КДК РФС должны передать материалы в правоохранительные органы, а не сами принимать решения.
