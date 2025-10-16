Арбитра МФЛ отстранили на три года за попытку организации договорного матча

1760622685

16 октября 2025, 16:51

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) отстранил арбитра Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Хорена Чалабяна на три года за попытку организации договорного матча. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.