Арбитра МФЛ отстранили на три года за попытку организации договорного матча

16 октября 2025, 16:51

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил арбитра Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Хорена Чалабяна на три года за попытку организации договорного матча. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

«Рассмотрели дело о попытке договорных матчей в ЮФЛ и МФЛ в отношении судьи Хорена Чалабяна. Арбитр ЮФЛ, МФЛ, Федерации Московской области. Попытка оказания противоправного влияния на результат матча между командами „Урал-м“ из Екатеринбурга и „Краснодар-м“. КДК РФС запретил Чалабяну заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на три года», — сказал Григорьянц.

Источник: itar-tass.com
Lobo77
Lobo77 ответ Z. Kramer (раскрыть)
16 октября в 21:29
Каждый в своей ипостаси.
Теперь дело за теми структурами, которые должны передать дело в соответствующие органы.
Кстати может параллельно все уже идет.
CCCP1922
CCCP1922
16 октября в 19:34
А как его поймали? Неужели предложил свои услуги на сайте "Продажные. ru"? Почему отстранили на такой маленький срок? Потому, что Григорьянц слишком долго сидит на этой теме, пустил корни и... Дальше я использовал очень злой сарказм, не буду озвучивать...
shlomo
shlomo
16 октября в 19:14
Маловато будет... за такое вообще лишить лицензии и отстранить пожизненно от ФУТБОЛА.
112910415
112910415
16 октября в 19:07
На серьёзный уровень вышла борьба! )
Z. Kramer
Z. Kramer
16 октября в 17:06
За неправомерное влияние на спортивное событие в России предусмотрена статья 184 Уголовного кодекса РФ. Эта статья устанавливает ответственность за подкуп, шантаж, угрозы или иной сговор с целью искажения результатов официальных спортивных соревнований или коммерческих конкурсов.
За попытку есть ст. 30 ст. 184 УК РФ
Лишение свободы до 4 лет и штраф до 500 000 р.

Не та организация занимается такого вида нарушениями очевидно же. При выявлении подобного нарушения КДК РФС должны передать материалы в правоохранительные органы, а не сами принимать решения.
