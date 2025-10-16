 
 
 
Тренер «Торпедо» Кононов заявил, что Соболев не причастен к его назначению

16 октября 2025, 20:58

Бывший председатель совета директоров «Торпедо» Леонид Соболев не причастен к возвращению Олега Кононова на пост главного тренера команды. Об этом Кононов рассказал журналистам.

В среду «Торпедо» объявило о возвращении Кононова на пост главного тренера спустя два месяца после увольнения.

«Мы с Леонидом Соболевым достаточно хорошо знакомы, этот человек делал все, чтобы клуб развивался. Строится стадион на его деньги, которые он ранее закладывал, и его компаньонов, которые полностью взяли все на себя. Это Николай Сторожук и Владимир Кожаев, сейчас они всем занимаются. Они продолжают начатое дело Соболевым, мы идем той дорогой, которая была обозначена ранее. К сожалению, он не может сейчас руководить клубом, поэтому им руководят два человека, которые очень много делают для того, чтобы „Торпедо“ работало. Конечно, он не принимал участия в решении о моем назначении», — сказал Кононов.

В предыдущий раз Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что «Торпедо» выступит во втором по силе дивизионе чемпионата страны, а в РПЛ его заменит «Оренбург». Соболев находится под домашним арестом.

112910415
112910415
17 октября в 05:53
плохие предчувствия о судьбе Торпедо ...
2zrsvxy9dx43
2zrsvxy9dx43
17 октября в 05:17
Как же жалко Торпедо, оказавшееся в руках всяких хмырей!
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
17 октября в 03:13
Мне кажется, что он не тот человек, чтобы грязное бельё ворошить
sv_1969
sv_1969
17 октября в 03:11
Странно... Последняя новость в 21.10 была и то в той комментарии отключены ((
Варвар7
Варвар7
17 октября в 00:51
Кононов сам мог и не знать , кто , как и при каких обстоятельствах принимал решение о его назначении...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
17 октября в 00:37
У Торпедо более млрд рублей финансирование. А команда на последнем месте. Так не годится.
sv_1969
sv_1969
17 октября в 00:29
Интересно будет понаблюдать за его работой
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
16 октября в 23:56
    p3f9yn64ptc7
    p3f9yn64ptc7
    16 октября в 23:45
    Кононов как всегда тактично всё высказал, удачи ему в работе
    STVA 1
    STVA 1 ответ Сп62 (раскрыть)
    16 октября в 23:03
    К сожалению легендарное Торпедо , оказалось в руках людей , для которых самое имя Торпедо пустой звук!
    stanichnik
    stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
    16 октября в 22:46
    Ваше желание исполнилось, сегодня вы сетовали, что на soccere из тренеров мелькают тоько новости про Семака и Карпина, получите теперь Кононова.
    Alex_67
    Alex_67
    16 октября в 21:52
    Ну вот, теперь Кононов в центре внимания.,
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    16 октября в 21:48
    Торпедо подходящий клуб для Кононова))) все таки при нем автозаводы заняли второе место в фнл
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    16 октября в 21:41
    Удачи Кононову в Торпедо....
    Сп62
    Сп62
    16 октября в 21:24
    А кто же тогда назначал тренером Парфёнова, а затем увольнял? Всё те же лица? Одни вопросы по этому Торпедо.
