Тренер «Торпедо» Кононов заявил, что Соболев не причастен к его назначению

16 октября 2025, 20:58

Бывший председатель совета директоров «Торпедо» Леонид Соболев не причастен к возвращению на пост главного тренера команды. Об этом Кононов рассказал журналистам.

В среду «Торпедо» объявило о возвращении Кононова на пост главного тренера спустя два месяца после увольнения.

«Мы с Леонидом Соболевым достаточно хорошо знакомы, этот человек делал все, чтобы клуб развивался. Строится стадион на его деньги, которые он ранее закладывал, и его компаньонов, которые полностью взяли все на себя. Это Николай Сторожук и Владимир Кожаев, сейчас они всем занимаются. Они продолжают начатое дело Соболевым, мы идем той дорогой, которая была обозначена ранее. К сожалению, он не может сейчас руководить клубом, поэтому им руководят два человека, которые очень много делают для того, чтобы „Торпедо“ работало. Конечно, он не принимал участия в решении о моем назначении», — сказал Кононов.