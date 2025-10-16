Казахстанский футболист умер в 19 лет

1760637048

16 октября 2025, 20:50

Казахстанский футболист Диас Тулеу умер в возрасте 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола ( КФФ ).

Тулеу выступал за команду «Хан-Тенгри». Во время матча футболисту стало плохо, и он лег на газон, после чего игрока унесли на носилках.

«Казахстанская федерация футбола с глубоким прискорбием восприняла известие о безвременной кончине нападающего клуба „Хан-Тенгри“ Диаса Тулеу. Несмотря на свой юный возраст, Диас выделялся своей страстью к футболу и выдающимся талантом. Его ранний уход из жизни — невосполнимая утрата. В этот тяжелый момент мы разделяем боль утраты его семьи, близких и команды. КФФ выражает искренние соболезнования родителям, родственникам и всем близким Диаса», — говорится в заявлении.

В Алма-Ату, где проходил матч, срочно вылетают генеральный секретарь организации Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир. «В ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами», — также сказано в сообщении.

Тулеу являлся воспитанником «Кайрата».