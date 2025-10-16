Главный тренер «Ростова» Альба прокомментировал уход Арутюнянца

1760620305

16 октября 2025, 16:11

Главный тренер «Ростова» не ожидал ухода с поста президента футбольного клуба.

Арутюнянц покинул пост президента «Ростова» в среду.

«Для меня это было неожиданно. Не думаю, что кто-то в команде воспринял эту новость положительно, — сказал Альба. — Тем не менее он акционер клуба и состоит в совете директоров. Не думаю, что уход с должности президента сильно повлияет на его участие в жизни команды».

Арутюнянцу 51 год, он является генеральным директором компании «Южный капитал», которая работает в сфере покупки и продажи недвижимости. Он стал президентом «Ростова» в 2017 году, входит в совет директоров клуба. За этот период лучшим результатом «Ростова» в чемпионате России стало четвертое место в сезоне-2022/23, клуб также доходил до полуфинала и финала кубка страны, в сезоне-2020/21 принимал участие в квалификации Лиги Европы.