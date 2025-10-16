 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Главный тренер «Ростова» Альба прокомментировал уход Арутюнянца

16 октября 2025, 16:11

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба не ожидал ухода Арташеса Арутюнянца с поста президента футбольного клуба.

Арутюнянц покинул пост президента «Ростова» в среду.

«Для меня это было неожиданно. Не думаю, что кто-то в команде воспринял эту новость положительно, — сказал Альба. — Тем не менее он акционер клуба и состоит в совете директоров. Не думаю, что уход с должности президента сильно повлияет на его участие в жизни команды».

Арутюнянцу 51 год, он является генеральным директором компании «Южный капитал», которая работает в сфере покупки и продажи недвижимости. Он стал президентом «Ростова» в 2017 году, входит в совет директоров клуба. За этот период лучшим результатом «Ростова» в чемпионате России стало четвертое место в сезоне-2022/23, клуб также доходил до полуфинала и финала кубка страны, в сезоне-2020/21 принимал участие в квалификации Лиги Европы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Жуков считает, что отсутствие Станковича у бровки идет на пользу «Спартаку»
16 октября
Аленичев считает Тихонова одним из лучших российских футболистов в истории
16 октября
ЦСКА не испытывает давления из-за лидерства в РПЛ — Челестини
16 октября
Батраков прокомментировал информацию о своей трансферной стоимости
16 октября
Аленичев считает, что «Спартаку» не нужно увольнять Станковича до зимы
16 октября
Аленичев назвал трех лучших футболистов в текущем сезоне РПЛ
16 октября
 
Все комментарии
a-league
a-league
16 октября в 19:30
Ещё осталось Альбу "уйти" и Слюсарев сам тренировать станет
yr3ckw2tww5f
yr3ckw2tww5f
16 октября в 18:15
Это обычный круговорот Арутюнянцев в природе
112910415
112910415
16 октября в 18:07
Беспокойно в Ростове
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 