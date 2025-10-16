 
 
 
Дегтярев заявил, что легионеры в РПЛ зарабатывают больше россиян

16 октября 2025, 15:49

Легионеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) зарабатывают намного больше российских футболистов, хотя проводят на поле меньше игрового времени. Об этом газете «Коммерсант» заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Также Дегтярев заявил «Коммерсанту», что в РПЛ задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Министр отметил, что количество российских футболистов на поле планомерно снижается с 70% до 60%.

«Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд рублей, это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска. По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 млрд рублей, при этом 70% этих денег ушли иностранцам. То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени», — заявил министр.

Ранее Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит в РПЛ с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Источник: itar-tass.com
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 октября в 12:19
Путаетесь уважаемый в терминах. Рынок и социальная справедливость далеко не друзья. Социальная справедливость должна обеспечиваться государством при распределении бюджета путем установления приоритетов. Так вот в социальных государствах первоочередные расходы бюджета это здравоохранение и образование населения. Но не профессиональный футбол. Населению (большинству) глубоко фиолетово на вашу "зрелищность" футбола. А прихоти Миллера, Костина, Белозерова они должны оплачивать из своего кармана. Если Миллеру дорог и нужен Зенит, он на раз два может его акционировать и выкупить. Он не беднее Галицкого, у него просто совести поменьше, чем у Галицкого. Такие олигархи как Авен, Фридман, Потанин,, Прохоров без проблем купят клубы РПЛ. Но чиновникам Газпрома, ВТБ, РЖД это не надо. Они сидят на откатов от бюджета страны и сами не слезут. Так что эта проблема не простая. Но она видна невооруженным глазом, главное, чтобы этот глаз не был синебелоголубым.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 октября в 11:56
По-моему это вы продолжаете бороться с ветряными мельницами....возможна ли "социальная справедливость" в том рынке что имеет место быть??
Ну не работает та штука что задумывалось 108 лет тому назад..
Ну нельзя просто росписью пера в бумаге с надписью "Лимит" навести футбольный коммунизм ....
Понимаю..но не совсем разделяю ваше жгучее желание лишить клубы (и особенно Зенит) госсредств...но что это даст в голом остатке??....Лига станет сильней.?? Смотрибельней??

Сегодня можно объявить страшный лимит
...завтра удалить статью бюджетов клубов из госбюджета....
А готовы ли академии дать уровневые замены импортным аналогам????
А готовы ли олигархи расхватать наши клубы для спонсорства???

Моё мнение - не с того края начали возвращать самобытность нашего футбола....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 октября в 11:26
Жаль, что вы этого не понимаете. Это робкая попытка восстановить в стране социальную справедливость. Для абсолютного большинства людей в стране эта "зрелищность" совсем не нужна. Бюджетные деньги должны работать не на удовлетворение амбиций миллкров, а на благо людей. Частные деньги пожалуйста на профессиональный футбол, а государственные категорически нет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vilar (раскрыть)
17 октября в 11:21
Тем, кто понимает, что в жизни кроме футбола есть много чего более важного. А тратить деньги на профессиональный футбол и при этом собирать деньги на лечение больных детей это преступление.. К сожалению не все это понимают.
Vilar
Vilar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 октября в 11:03
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Vilar (раскрыть)
    17 октября в 10:40
    Ну и хорошо, что не комментирует.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    17 октября в 10:37
    Выходит, что на профессиональных футболистов государство тратит больше, чем на врачей? И те и другие получают деньги из бюджета. Это не безобразие, это преступление.Сделайте клубы частными и тогда из своего кармана платите Лена сколько угодно. Но не из бюджета. У нас социальное государство и хотя бы видимость справедливости должна быть. Большинству населения хороший врач и учитель важнее профессионального футболиста. Бюджетного футбола в стране быть не должно
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 октября в 07:08, ред.
    Вообще непонятно почему к именно футболу претензии... решили его сделать менее зрелищным...и обогатить паспортистов....

    Давайте уж лучше озолотим автопром.... путём ограничений иномарок на дорогах....все дружно присядем на Лады...сначала будет непривычно...но главное будем счастливые осознавая положительный процент отечественных автомобилей у населения....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 октября в 06:16
    Подавать министру такие данные - это как объявить среднюю температуру у пациентов по больнице.....

    Где срез о том кто деньги тратит и чемпионствует и титульничает.....а кто просто бессмысленно их сжигает, забыв о титулах.....
    adekvat
    adekvat
    16 октября в 22:06
    И тут импортозамещение начинается.
    cska1948
    cska1948
    16 октября в 17:29
    Да не зарабатывают ни российские футболисты, ни легионеры! Они ПОЛУЧАЮТ эти деньги!
    shur
    shur
    16 октября в 17:05
    ...министру Спорта РФ видней конечно и полномочий больше! Посмотрим что из этого выйдет у бывшего фехтовальщика, зачатого
    а год Олимпиады - 80, да ещё и земляка моего по матери из славного
    города Куйбышева! Я поддерживаю мнение Министра!
    Vilar
    Vilar
    16 октября в 17:02
    Как-то даже неудобно: Министр спорта узнал столько нового, так это он в футболе копнул, а по остальным видам спорта порядок? А ведь, до губернаторства в ГосДуме, тоже руководил комитетом по спорту. Тем более, в то время ситуация была такая же, с футболом и спортом в целом.
    Не помешало бы Министру сделать выборку по топ-клубам: сколько российских футболистов на поле, в регулярных матчах РПЛ, max 20%. А ведь, эти клубы являются поставщиками игроков в сборную России.
    53,4 млрд рублей - это, что клубы показали и прошло по бухгалтерии.
    Всё, больше не комментирую.
