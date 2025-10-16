Дегтярев заявил, что легионеры в РПЛ зарабатывают больше россиян

Легионеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) зарабатывают намного больше российских футболистов, хотя проводят на поле меньше игрового времени. Об этом газете «Коммерсант» заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Также Дегтярев заявил «Коммерсанту», что в РПЛ задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Министр отметил, что количество российских футболистов на поле планомерно снижается с 70% до 60%.
«Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд рублей, это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска. По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 млрд рублей, при этом 70% этих денег ушли иностранцам. То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени», — заявил министр.
Ранее Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит в РПЛ с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.
Ну не работает та штука что задумывалось 108 лет тому назад..
Ну нельзя просто росписью пера в бумаге с надписью "Лимит" навести футбольный коммунизм ....
Понимаю..но не совсем разделяю ваше жгучее желание лишить клубы (и особенно Зенит) госсредств...но что это даст в голом остатке??....Лига станет сильней.?? Смотрибельней??
Сегодня можно объявить страшный лимит
...завтра удалить статью бюджетов клубов из госбюджета....
А готовы ли академии дать уровневые замены импортным аналогам????
А готовы ли олигархи расхватать наши клубы для спонсорства???
Моё мнение - не с того края начали возвращать самобытность нашего футбола....
Давайте уж лучше озолотим автопром.... путём ограничений иномарок на дорогах....все дружно присядем на Лады...сначала будет непривычно...но главное будем счастливые осознавая положительный процент отечественных автомобилей у населения....
Где срез о том кто деньги тратит и чемпионствует и титульничает.....а кто просто бессмысленно их сжигает, забыв о титулах.....
а год Олимпиады - 80, да ещё и земляка моего по матери из славного
города Куйбышева! Я поддерживаю мнение Министра!
Не помешало бы Министру сделать выборку по топ-клубам: сколько российских футболистов на поле, в регулярных матчах РПЛ, max 20%. А ведь, эти клубы являются поставщиками игроков в сборную России.
53,4 млрд рублей - это, что клубы показали и прошло по бухгалтерии.
Всё, больше не комментирую.
