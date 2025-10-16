Дегтярев заявил, что легионеры в РПЛ зарабатывают больше россиян

1760618974

16 октября 2025, 15:49

Легионеры клубов Российской премьер-лиги ( РПЛ ) зарабатывают намного больше российских футболистов, хотя проводят на поле меньше игрового времени. Об этом газете «Коммерсант» заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Также Дегтярев заявил «Коммерсанту», что в РПЛ задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Министр отметил, что количество российских футболистов на поле планомерно снижается с 70% до 60%.

«Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд рублей, это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска. По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 млрд рублей, при этом 70% этих денег ушли иностранцам. То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени», — заявил министр.