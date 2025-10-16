Тренер Кононов объяснил возвращение в «Торпедо» спустя два месяца

1760635852

Возвращение в московский футбольный клуб «Торпедо» является большим вызовом для главного тренера команды . Об этом он рассказал журналистам.

В среду «Торпедо» объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды. Вместо него был назначен Кононов, который покинул клуб два месяца назад.

«Я получил приглашение, для меня это определенный вызов, один из самых больших вызовов в карьере тренерской, поэтому решил возглавить. Я ранее тренировал такие клубы, там были задачи, чтобы быть на первом месте, бороться за еврокубки, были команды, которые нужно было строить. Здесь задача такая же. Сделать серьезную работу для тренера в „Торпедо“ большая честь», — сказал Кононов.

Всего «Торпедо» с начала сезона возглавляли четыре специалиста — Кононов, Парфенов, Павел Кирильчик и Сергей Жуков. Московский клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги).