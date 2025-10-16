 
 
 
Тренер Кононов объяснил возвращение в «Торпедо» спустя два месяца

16 октября 2025, 20:30

Возвращение в московский футбольный клуб «Торпедо» является большим вызовом для главного тренера команды Олега Кононова. Об этом он рассказал журналистам.

В среду «Торпедо» объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды. Вместо него был назначен Кононов, который покинул клуб два месяца назад.

«Я получил приглашение, для меня это определенный вызов, один из самых больших вызовов в карьере тренерской, поэтому решил возглавить. Я ранее тренировал такие клубы, там были задачи, чтобы быть на первом месте, бороться за еврокубки, были команды, которые нужно было строить. Здесь задача такая же. Сделать серьезную работу для тренера в „Торпедо“ большая честь», — сказал Кононов.

Всего «Торпедо» с начала сезона возглавляли четыре специалиста — Кононов, Парфенов, Павел Кирильчик и Сергей Жуков. Московский клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги).

В предыдущий раз Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны и вышла в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ). 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что «Торпедо» выступит в Первой лиге, а в РПЛ его заменит «Оренбург».

112910415
112910415
17 октября в 05:40
понятно
то есть, не особо
но радоваться нечему пока
Alex_67
Alex_67
17 октября в 02:08
А звучит не очень убедительно...
Брулин
Брулин
17 октября в 00:21
А почему бы и не посмотреть в паузу матчи клуба ? "Транскрипции" своего имени на трибунах тогда точно не было_)
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
16 октября в 23:06
Как бы месяца через два не случился Вызов-3! От этого руководства можно многого ждать))
CCCP1922
CCCP1922
16 октября в 21:48
Если Кононов хочет, чтобы все выглядело так, как он рассказывает — ну и ладно... Непонятного много, пусть будет одним больше. Но как могло получиться, что болельщики Торпедо, на домашнем стадионе, скандировали нецензурные кричалки в адрес тренера, который вывел их команду в высший дивизион российского футбола? Может у Олега были какие-то проблемы с игроками? С таким характером всё возможно, но информации нет. Как тогда Кононов вообще мог руководить командой? А ведь она играла в хороший футбол? Меня Олег Кононов, нет не удивил, просто заинтриговал. Посмотрим, ясность, рано или поздно, всё равно наступит...
Vilar
Vilar
16 октября в 21:46
Такими темпами Спартак Торпедо не догонит по смене тренеров...
Сп62
Сп62
16 октября в 21:29
В добрый час.
particular
particular
16 октября в 21:08, ред.
Торпедовская кутерьма с отблесками последнего места...
Old16
Old16
16 октября в 21:01
Он память себе стёр , не пойму что то ?
Варвар7
Варвар7
16 октября в 20:47
Объяснения довольно не внятны и размыты - ясно только то , что Вызов-2 - это очень серьёзный вызов...)
