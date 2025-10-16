Тренер Кононов объяснил возвращение в «Торпедо» спустя два месяца

Возвращение в московский футбольный клуб «Торпедо» является большим вызовом для главного тренера команды Олега Кононова. Об этом он рассказал журналистам.
В среду «Торпедо» объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды. Вместо него был назначен Кононов, который покинул клуб два месяца назад.
«Я получил приглашение, для меня это определенный вызов, один из самых больших вызовов в карьере тренерской, поэтому решил возглавить. Я ранее тренировал такие клубы, там были задачи, чтобы быть на первом месте, бороться за еврокубки, были команды, которые нужно было строить. Здесь задача такая же. Сделать серьезную работу для тренера в „Торпедо“ большая честь», — сказал Кононов.
Всего «Торпедо» с начала сезона возглавляли четыре специалиста — Кононов, Парфенов, Павел Кирильчик и Сергей Жуков. Московский клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги).
В предыдущий раз Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны и вышла в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ). 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что «Торпедо» выступит в Первой лиге, а в РПЛ его заменит «Оренбург».