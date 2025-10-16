 
 
 
С Тихоновым в «Спартаке» можно было играть «с закрытыми глазами» — Титов

16 октября 2025, 16:58

Футболисты Егор Титов и Андрей Тихонов отлично понимали друг друга на поле в бытность игроками московского «Спартака».

16 октября Тихонову исполнилось 55 лет. Тихонов и Титов вместе выступали за «Спартак» с 1995 по 2000 год. В 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 годах команда выигрывала чемпионаты России.

«Поздравляю моего друга с хорошей датой, две пятерки, не знаю, как он учился в школе, а в футбол он играл на отлично, — сказал Титов. — Можно было ставить не только две, а три, четыре, пять пятерок. Я ему желаю лишь одного — оставаться легендой во всем, в своем поведении, здесь не обсуждается, это человек-пример для меня в футболе, в отношении к друзьям, к семье. Андрею Валерьевичу желаю этого. Это один из самых удобных для меня партнеров по игре. В какой-то момент мы с ним играли с закрытыми глазами, я уже понимал, куда он побежит, в какую ногу нужно отдать, как правильно открываться — через забегание, вбегание или на третьего».

«Это была родная душа на футбольном поле, и ей же остается в данный момент. Я уверен, что так будет всегда, у нас множество мероприятий, где мы играем в футбол, все это очень быстро вспоминается. Был такой плакат: „Тихонов — навсегда“. Подтверждаю, подписываюсь под каждым словом, Андрея Валерьевича поздравляю с днем рождения», — добавил Титов.

Тихонов выступал за «Вымпел», «Титан» из Реутова, самарские «Крылья Советов», «Маккаби» из Тель-Авива, подмосковные «Химки», «Локомотив» из Астаны. С января 2024 года он возглавляет красноярский «Енисей», также он работал в «Астане», «Крыльях Советов», был ассистентом в «Краснодаре» и московском «Спартаке».

ABir
ABir
17 октября в 05:40
Андрея с юбилеем, здоровья и долгих лет! Что про него последнее время мало информации.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 октября в 00:08, ред.
Почему то всегда глядя на это многопобедное поколение игроков удивляешься....почему они не в Спартаке...теперь...

Откуда только не приглашали тренерские штабы...а "свои" спустя уже несколько лет...опытные...не при клубе..странно...
Не хочу проводить параллели с Анюковым..Тимощуком...Семаком...Аршавиным...но..
Всегда считал что Аленичев...Тихонов...Титов...Романенко...Онопко...и пр....и после карьеры игроков могли бы быть полезней клубу чем все эти бесконечные тренерские вахтовые бригады не понятно за какие заслуги но за нехилые коврижки исправно приезжают каждый сезон....

Андрея Тихонова с Юбилеем!!!
Здоровья и всех благ!!!
Удивительное сочетание Мастерства...Скромности и Порядочности!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
16 октября в 22:36
    sv_1969
    sv_1969
    16 октября в 20:31
    Андрюха работяга и настоящий профессинал!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    16 октября в 19:30
    Что было то было, да быльём поросло.
    А сей час......
    CCCP1922
    CCCP1922
    16 октября в 17:59
    Зря Титова вытащили в эфир, пусть даже по такому поводу. В России 🇷🇺 много людей, которые готовы говорить хорошие слова о Тихонове. Егор сам испортил свою репутацию. Кроме того его противоречивые высказывания последнего времени зародили у многих людей сомнения. Сомнения в том, что Егор способен приносить пользу российскому футболу.
    qpe4jkab92uk
    qpe4jkab92uk
    16 октября в 17:11
