С Тихоновым в «Спартаке» можно было играть «с закрытыми глазами» — Титов

16 октября 2025, 16:58

Футболисты и отлично понимали друг друга на поле в бытность игроками московского «Спартака».

16 октября Тихонову исполнилось 55 лет. Тихонов и Титов вместе выступали за «Спартак» с 1995 по 2000 год. В 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 годах команда выигрывала чемпионаты России.

«Поздравляю моего друга с хорошей датой, две пятерки, не знаю, как он учился в школе, а в футбол он играл на отлично, — сказал Титов. — Можно было ставить не только две, а три, четыре, пять пятерок. Я ему желаю лишь одного — оставаться легендой во всем, в своем поведении, здесь не обсуждается, это человек-пример для меня в футболе, в отношении к друзьям, к семье. Андрею Валерьевичу желаю этого. Это один из самых удобных для меня партнеров по игре. В какой-то момент мы с ним играли с закрытыми глазами, я уже понимал, куда он побежит, в какую ногу нужно отдать, как правильно открываться — через забегание, вбегание или на третьего».

«Это была родная душа на футбольном поле, и ей же остается в данный момент. Я уверен, что так будет всегда, у нас множество мероприятий, где мы играем в футбол, все это очень быстро вспоминается. Был такой плакат: „Тихонов — навсегда“. Подтверждаю, подписываюсь под каждым словом, Андрея Валерьевича поздравляю с днем рождения», — добавил Титов.

Тихонов выступал за «Вымпел», «Титан» из Реутова, самарские «Крылья Советов», «Маккаби» из Тель-Авива, подмосковные «Химки», «Локомотив» из Астаны. С января 2024 года он возглавляет красноярский «Енисей», также он работал в «Астане», «Крыльях Советов», был ассистентом в «Краснодаре» и московском «Спартаке».