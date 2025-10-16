Контракт тренера Кононова с «Торпедо» рассчитан на 2,5 года

1760635386

16 октября 2025, 20:23

подписал контракт с московским футбольным клубом «Торпедо» на 2,5 года. Об этом тренер рассказал журналистам.

В среду «Торпедо» объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды. Вместо него был назначен Кононов, который покинул клуб 2 месяца назад.

«Я подписал контракт на 2,5 года. Продление контракта зависит от результата, каким он будет», — сказал Кононов.

Всего «Торпедо» с начала сезона возглавляли четыре специалиста — помимо Кононова и Парфенова, командой руководили Павел Кирильчик и Сергей Жуков. Московский клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги). 14 октября «Торпедо» покинул его менеджмент, включая президента Дмитрия Шаповала, заявившего, что он «выполнил все поставленные перед ним задачи».