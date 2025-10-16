Контракт тренера Кононова с «Торпедо» рассчитан на 2,5 года

Олег Кононов подписал контракт с московским футбольным клубом «Торпедо» на 2,5 года. Об этом тренер рассказал журналистам.
В среду «Торпедо» объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды. Вместо него был назначен Кононов, который покинул клуб 2 месяца назад.
«Я подписал контракт на 2,5 года. Продление контракта зависит от результата, каким он будет», — сказал Кононов.
Всего «Торпедо» с начала сезона возглавляли четыре специалиста — помимо Кононова и Парфенова, командой руководили Павел Кирильчик и Сергей Жуков. Московский клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги). 14 октября «Торпедо» покинул его менеджмент, включая президента Дмитрия Шаповала, заявившего, что он «выполнил все поставленные перед ним задачи».
В предыдущий раз Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года, под его руководством команда в сезоне-2024/25 заняла второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно. 11 июля бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что «Торпедо» выступит в Первой лиге, а в РПЛ его заменит «Оренбург». Соболев находится под домашним арестом.
что про неустойку прописано ?
что про неустойку прописано ?