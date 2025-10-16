Матвей Сафонов готов покинуть ПСЖ

1760624636

16 октября 2025, 17:23

Российский вратарь готов покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает французская версия портала Goal.com.

В текущем сезоне Сафонов не провел за ПСЖ ни одного матча. По информации источника, в ПСЖ остались недовольны заявлениями Сафонова после товарищеского матча сборной России с командой Ирана (2:1).

Сафонов провел полный матч в составе национальной команды и поблагодарил тренерский штаб сборной за доверие, отметив, что ему важно получать игровую практику. Российский голкипер также заявил, что нынешняя ситуация в ПСЖ его не устраивает. Однако он подчеркнул, что пока не намерен возвращаться в российский клуб, отметив, что «хочет играть».