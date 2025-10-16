 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2025/2026

Матвей Сафонов готов покинуть ПСЖ

16 октября 2025, 17:23

Российский вратарь Матвей Сафонов готов покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает французская версия портала Goal.com.

В текущем сезоне Сафонов не провел за ПСЖ ни одного матча. По информации источника, в ПСЖ остались недовольны заявлениями Сафонова после товарищеского матча сборной России с командой Ирана (2:1).

Сафонов провел полный матч в составе национальной команды и поблагодарил тренерский штаб сборной за доверие, отметив, что ему важно получать игровую практику. Российский голкипер также заявил, что нынешняя ситуация в ПСЖ его не устраивает. Однако он подчеркнул, что пока не намерен возвращаться в российский клуб, отметив, что «хочет играть».

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиНеймар предложил свои услуги топ-клубам Серии А
15 октября
Балотелли надеется вскоре найти новый клуб
13 октября
СлухиПретендент на покупку МЮ хочет привести в клуб обладателя «Золотого мяча»
12 октября
Слухи«Реал» попробует подписать Холанда, если Винисиус покинет клуб
12 октября
Слухи«Аль-Ахли» начал переговоры с «Реалом» по трансферу Винисиуса за €345 млн
11 октября
«Реал» ищет возможность выгодно подписать центрбека в 2026 году
11 октября
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
17 октября в 09:06, ред.
Здравия, Станичник.
Сюда вернуться он всегда сможет..., если и не в Краснодар, то к примеру в Спартак, где кипер - дно. Да мало ли здесь мест ? В Столицах точно его трудоустроят.
Ну сам подумай ..., ведь Огромный труд проделан, чтоб попасть в ПСЖ. Зачем самому торопиться делать то, что всегда успеется ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
17 октября в 08:58, ред.
Агент у Сафонова крутой. Кто он мне неведомо, но голова у него варит за десятерых... Сам факт трансфера игрока из России в ПСЖ, при нынешних международных обстоятельствах, - сродни фантастики и подвига. Жаль, что мало людей способны оценить масштаб такой работы.

Да и сейчас агент всё правильно делает. Нехрен Моте дёргаться, - надо просто ждать, когда Шевалье накосячит. А он стопудово накосячит, ибо Люка - очень посредственный, нестабильный кипер.

Кроме того, впереди ещё 2/3 дистанции сезона ( чемпионат, внутренний кубок, ЛЧ) и Шевалье в любом случае все игры один не вывезет.
Sporting
Sporting
17 октября в 07:09
Одна дорога, Турция!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
17 октября в 06:27
Пора на лыжи вставать, пора. Надышался парижским воздухом (с арабо-африканской примесью), почувствовал себя мушкетёром - пора бы и в рамке за более скромный клуб поиграть. Удачи, Матвей!
Nick Ch
Nick Ch
16 октября в 21:32
Все трофеи, которые возможно, взял там - вали, чего на банке сидеть-то? Уже не мальчик
DXTK
DXTK
16 октября в 21:27, ред.
Сафонову Надо сидеть до конца на контракте ПСЖ, получать бабки, а потом уйти просто свободным агентом........ за это время насобираешь титулов, заработаешь, а может и игровое время появиться.
VeniaminS
VeniaminS
16 октября в 21:13
Надо подыскивать другой клуб .
lobsterdam
lobsterdam
16 октября в 21:10
Подруга жизни не отпустит «из Парижу», хотя там уже не то, что раньше, говорят…Надо агента трясти, чтобы искал варианты.
Romeo 777
Romeo 777
16 октября в 20:36
«Вратарь с титулом ЛЧ...любому пригодится»

Явно, не ЛЮБОМУ 😁 звучит громко конечно, но по факту Матвей лишь 2 матча провел на самой начальной начальной стадии из 17 игр. Да и таких игроков в истории футбола выигравших ЛЧ сидя плотно на лавке много было.
Поэтому прям любому клубу он точно не нужен, но в европейском середнячке мог бы поиграть, возможно получилось бы заиграть. В Россию еще успеет вернуться, даже в случае провалов в Европе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 октября в 20:10, ред.
Прогуля́лся бы в аренду....с сохранением парижской зарплаты....в любой клуб....топ-5....
Вратарь с титулом ЛЧ...любому пригодится
Талантлив...молод..игрок сборной...(без долгов по алиментам)...опытен ...амбициозен...
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
16 октября в 20:00, ред.
...конечно, кипер это пол команды, у коняшек только в основе Акинфея увидишь,сразу надёгу ощущаяешь...! Да, Сафа бы
думаю поднял "Динамо" на уровень выше, ну конечно бы и Стас сдюжил,однако давай с небес на грешную....! Хорошего вечерка!
Amiralla
Amiralla
16 октября в 19:54
Зато в Париже
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
16 октября в 19:30
В Краснодар вторым номером
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 октября в 19:16
Игровая Практика важней полировки лавки)) пора поискать новый клуб Матвею
Kosmos58
Kosmos58
16 октября в 19:15
Наверное мозоли натёр, нужно уходить. Пусть в Сочи идёт, там больше всего пропускают - будет практика!
shlomo2
shlomo2
16 октября в 19:13
Ну с ПСЖ он все же трофей урвал....посмотрим где продолжит играть...
b5gfngur7qud
b5gfngur7qud
16 октября в 19:07
Наверно у Матвея есть агент, пусть работает на его благо
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
16 октября в 19:07, ред.
Доброго Здоровья, shur!
Конечно же прекрасно пониманию, это я так размечтался.)) Но уж больно мне хочется, чтобы Стас в Динамо играл. Я на него глаз ещё два года назад положил, когда наши скряги Кудравца в Белоруссии за пол лимона евро покупали, а могли бы ещё чутка раскошелиться и Агкацева у Галицкого купить, он тогда за него хотел всего лишь лимон. Поторговались бы понастойчивее и возможно Сергей Николаевич чуть сбавил, а может предложили бы кого-нибудь в довесок, но поезд ушёл. Теперь Стас пожалуй страж ворот номер один в Сборной, а в Краснодаре и подавно. Сейчас на трансфере его оценивают в восемь, но это для забугорья, а в РПЛ за него меньше десяти предлагать бесполезно.
K_SY116
K_SY116
16 октября в 19:04
Беги Мотя беги !!!
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
16 октября в 19:00
...а может у него пари с Луниным, кто быстрей соскочит!!!!
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
16 октября в 18:55, ред.
...при всём уважении к мнению,но сам понимаешь это шаг назад, тем более во вратарской долгожительности карьеры...!!!
Брулин
Брулин
16 октября в 18:48
Есть ощущение, что они очень хотят избавиться от Сафонова. Покупка нового вратаря, кейс с Забарным, из-за этих двух причин скорее полное отсутствие игровой практики и такая неадекватная реакция на вполне обычные слова говорят именно об этом.
Zak11
Zak11
16 октября в 18:43
Ну я думаю в кубке Сафонов своё игровое время точно бы получил. Он же знал что едет играть вторым вратарем.
stanichnik
stanichnik
16 октября в 18:36
Где родился, там и пригодился! Так что возвращайся Матвеюшка на Родину и лучше домой в родной фк Краснодар, отвоёвывай себе место в воротах в честной конкурентной борьбе у Агкацева. А там глядишь и усадишь Стаса на лавку, а мы(Динамо) тем временем может и прикупим его у Галицкого, а то уже который год у бело-синих нет надёжного стража ворот. Ущипните меня кто-нибудь, а то я что-то размечтался на счёт Агкацева.))
Болейте за своих. а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
16 октября в 18:35, ред.
Это не главное. Его уровень не соответствует уровню ПСЖ. Он плохо играет ногами и не умеет играть, когда идут прострелы Перехват мяча у него нулевой. Он этому не обучен.
hprfx5qtj4gy
hprfx5qtj4gy
16 октября в 18:25
Или Турция, или пердив в России, на большее уже не годен.
STVA 1
STVA 1
16 октября в 18:25
Однако он подчеркнул, что пока не намерен возвращаться в российский клуб, отметив, что «хочет играть».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1418926/safonov-matvey-pari-sen-zhermen 16.10.2025
Придя в РПЛ он точно будет играть! В европе не факт! Делайте выводы....
sv_1969
sv_1969 ответ Rednaskel 1 (раскрыть)
16 октября в 18:22
В голландии или португалии ему не положут такую зарплату!
sihafazatron
sihafazatron ответ Rednaskel 1 (раскрыть)
16 октября в 18:21
Ага....в сити можно, опять за Донной сидеть)))))
sihafazatron
sihafazatron ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
16 октября в 18:17
Хммм...знали же кого покупают.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 